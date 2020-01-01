Manchester City, fizikî mesafe kurallarına uymayan Phil Foden'ı uyardı

City'nin uyarılarına aldırmayıp taraftarlarla kumsalda futbol oynayan genç oyuncu, kulüp tarafından uyarıldı.

’de forma giyen 20 yaşındaki Phil Foden, liglerin yeniden başlamasına kısa bir süre kala yaptığı vurdumduymaz hareketle dikkat çekti.

City’nin tüm futbolcularına, “Mecbur olmadığınız sürece evinizden çıkmayın. Markete bile gitmeyin. Dışarı çıkmanız gerekirse, fizikî mesafe kuralını mutlaka uygulayın” şeklindeki uyarısına aldırış etmeyen Foden, taraftarlarla plajda futbol oynadı.

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Salgın nedeniyle uyması gereken fizikî mesafe kuralını bir kenara bırakan Foden, aynı zamanda da 17 Haziran’da yeniden başlayacak Premier Lig öncesi sakatlanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Taraftarlarla heyecanlı bir şekilde kumsalda futbol oynayan Foden, bu hareketinin sosyal medyada yayılmasının ardından kulübe çağrıldı.

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Kulüp tarafından hareketlerine dikkat etmesi gerektiği söylenen Foden’a, fizikî mesafe kuralına mutlaka uyması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Foden’a uyarının dışında para cezası da verilmesi bekleniyor.

Bu sezon City formasıyla 26 resmî maça çıkan Foden, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.