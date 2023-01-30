Bir City efsanesi olan Arjantinli eski golcü, Norveçli yıldız ve eski takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NE OLDU? Pep Guardiola'nın ekibi, Premier Lig şampiyonluğunu hedefliyor ve 2022-23 sezonunda tacını savunmak için Arsenal ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

Maviler, Topçular'ın sadece beş puan gerisinde oturuyor.

Haaland, 27 maçta 31 gol kaydederek City için müthiş işler yapıyor ve bir City efsanesi olan Aguero, vatandaşı Messi ile Norveçli golcüyü kıyaslamaktan çekinmiyor.

Arjantinli eski yıldıza göre, Dünya Kupası'nı kazanan Messi'nin tek başına herhangi bir kupa kazanabileceği mümkünken Haaland'ın takımına ihtiyaç duyacağının altını çiziyor.

NE SÖYLEDİLER: City'nin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olarak tarihteki yerini alan Agüero, Haaland'ın Etihad Stadyumu'nda bir şampiyonluk kazanıp kazanmayacağı sorulduğunda Stake.com'a şunları söyledi:

“Bunu ilerleyen dönemde görmemiz gerekecek. Sezonun bitmesine daha çok var. Haaland, tarihi rekorları kırabilecek bir oyuncu.

"Ancak, Messi dışında tek başına lig kazanabilecek bir oyuncu yok. Bunu kimse yapamaz. City'nin çok yetenekli bir kadrosu ve olağanüstü oyuncuları var.

"İyi olduklarına dair pek çok kanıt verdiler ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyorsunuz.”

BÜYÜK RESİM: City, dört hat-trick yapan ve gollerine devam eden Haaland'ın performansına rağmen 2022-23'te en iyi durumunda değil.

Premier Lig onlardan uzaklaşıyor olabilir, ancak Agüero, Arsenal ile şampiyonluk yarışı için şunları ekledi: “Manchester City'nin geride kalmadığını söyleyemem.

"Premier Lig, var olan en rekabetçi ligdir ve en iyi takımların takviye yaptığını ve tarihsel standartlarına geri döndüğünü görmek de tamamen normaldir.

"Arsenal veya United'ın geri dönmesi uzun sürmez. İkisi, çok başarılı iki dönemin – Wenger'in ve Ferguson'un – ardından çok acı çekti ve şimdi geri döndüler.

"City, son beş Premier Lig'den dördünü kazandı. Hâlâ mücadele içindeler ve bunun kabul edilmesi gerekiyor. Onlar, sinsi sinsi saldırmaya hazırlar."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Bu sezon FA Cup ve Şampiyonlar Ligi kupalarının peşinde olan City, Pazar günü Tottenham'ın karşısına çıkacak.