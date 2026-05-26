Manchester City doğruladı: Hollandalı oyuncu kulüpten sadece bir sezon sonra ayrılıyor

Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılması, sonuçsuz kalmadı. Kulüp Salı günü kendi kanalları aracılığıyla, teknik kadrodan tam beş kişinin daha bu yaz ayrılacağını doğruladı. Bunların arasında Pepijn Lijnders de bulunuyor.

43 yaşındaki Hollandalı, Liverpool'da Jürgen Klopp'un sağ kolu olarak yıllarca başarılı bir performans sergilediikten sonra sezon başında Manchester City'ye katılmıştı. Böylece Manchester City'deki görevi bir yıl ile sınırlı kalacak.

Şampiyonluk Arsenal'e gitmiş olsa da, Lijnders Manchester City'deki tek sezonuna yardımcı antrenör olarak oldukça memnun bir şekilde bakabilir. Zira League Cup ve FA Cup, Citizens'ın oldu.

Guardiola ile birlikte ayrılacak olan tek kişi Lijnders değil. Kolo Touré, kondisyon antrenörü Lorenzo Buenaventura, danışman Manel Estiarte ve kaleci antrenörü Xabi Mancisidor için de Manchester'daki macera sona erdi.

Kulübün internet sitesinde, “City’deki herkes, bu beş çalışana gösterdikleri çaba ve özveri için teşekkür etmek istiyor” yazıyor. “Onlara gelecekte başarılar diliyoruz.”

Lijnders'in geleceğinin ne olacağı henüz bilinmiyor, ancak Manchester City'nin yeni teknik direktörüyle çalışmayacağı kesin. Görünüşe göre bu görev, Chelsea'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Enzo Maresca'ya verilecek.

Lijnders'in Guardiola ile de ilişkisi devam etmeyecek gibi görünüyor, zira İspanyol teknik adam şimdilik yeni bir göreve başlamayacağını açıkladı. “Bir süre uzaklaşmam gerekiyor. Bir süre antrenman yapmayacağım,” dedi geçen hafta sonu düzenlediği basın toplantısında.