Manchester City - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Manchester City ve Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor.
Premier Lig şampiyonu Manchester City, gruptaki ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Dinamo Zagreb ise İtalya'nın flaş takımlarından Atalanta'yı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.
Manchester City - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta?
İngiltere temsilcisi Manchester City ile Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i karşı karşıya getirecek maç, 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'da oynanacak. Stadion Rajko Mitic'de oynanacak zorlu karşılaşma TSi 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.
Manchester City - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Manchester City - Dinamo Zagreb maçı beIN SPORTS Max 2'den naklen yayınlanacak.