Manchester City - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında ve Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor.

Premier Lig şampiyonu Manchester City, gruptaki ilk maçında 'i 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Dinamo Zagreb ise İtalya'nın flaş takımlarından 'yı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.

Manchester City - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere temsilcisi Manchester City ile ekibi Dinamo Zagreb'i karşı karşıya getirecek maç, 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'da oynanacak. Stadion Rajko Mitic'de oynanacak zorlu karşılaşma TSi 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.

Manchester City - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Manchester City - Dinamo Zagreb maçı beIN SPORTS Max 2'den naklen yayınlanacak.