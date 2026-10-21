Simon Jordan, finansal düzenlemelerin ihlali konusunda Chelsea'nin aslında Manchester City'den “daha büyük ve daha ağır ihlallerde bulunan” bir kulüp olduğunu öne sürerek hararetli bir tartışma başlattı. Crystal Palace'ın eski sahibi, Batı Londra kulübünün Manchester City'nin şu anda maruz kaldığı düzeyde kamuoyu denetiminden ve sert tepkilerden büyük ölçüde kaçındığını düşünüyor.

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Abramovich dönemindeki ihlaller yeniden gündemde

Premier League'in Manchester City'yi 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulduğu son kararının ardından dikkatler kısa süreliğine yeniden Stamford Bridge'e çevrildi. City iddiaları kesin bir dille reddediyor ve kararı temyize götürüyor. Ancak kararın yankıları, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki geçmiş harcamalara ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Roman Abramovich'in 2003'te kulübü devralmasıyla başlayan ve 21 büyük kupanın kazanıldığı dönemde Chelsea, sıkı harcama düzenlemeleri getirilmeden önce büyük mali destek gördü. Ancak kulübün mevcut sahibi BlueCo'nun yetkililere kendi bildirimde bulunması, 2011 ile 2018 yılları arasında Chelsea'nin yararına üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan 47,5 milyon sterlinlik açıklanmamış ödemeleri ortaya çıkardı.

Haberlere göre gözlemcilerin, yöneticilerin ve Eden Hazard, Willian ile Nemanja Matic gibi yıldızlara ilişkin anlaşmaların da dahil olduğu bu ihlaller, bu yılın başlarında 10,75 milyon sterlin para cezasına ve bir yıl süreli, ertelenmiş transfer yasağına yol açtı. Chelsea ayrıca genç oyuncuların kayıtlarına ilişkin ayrı ihlaller nedeniyle derhâl yürürlüğe giren dokuz aylık altyapı yasağı ve 750 bin sterlin para cezası aldı.

Jordan, geçmişteki ihlallere karşı “gerçek bir öfke” istiyor

Piers Morgan's Uncensored programında konuşan eski Crystal Palace başkanı Jordan, Chelsea'ye kıyasla City'ye yöneltilen kamuoyu tepkisinin orantısızlığını sorguladı. Jordan, Enzo Maresca'nın takımının şu anda yoğun bir inceleme altında olduğunu ancak Batı Londra kulübünün ihlallerini mali açıdan güçlü bir konuma geldikten sonra gerçekleştirdiğini savundu.

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Jordan, “Adalete inanıyorsanız ve Man City'nin takımının adil olmayan bir şekilde kurulduğunu düşünüyorsanız, benim için ilginç olan şu: Adaletsiz kurallar koyarsanız insanların adaletsiz davranmasına şaşırmayın,” dedi. “Chelsea'ye karşı neden gerçek bir öfke yok? Chelsea'nin, Man City'ye hiçbir zaman izin verilmeyen şeyleri yapmasına izin verildi. Buna rağmen, içeri girmelerine izin verilmesinden altı yıl sonra bile hile yapıyorlardı.

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“Yani Chelsea içeri girdi, istediği kadar harcama yapabildi. Man City gelince de insanlar, ‘Hayır, içeri giremezsiniz, şimdi kapıyı kapatacağız’ dedi.”

En üst düzey ligde üstünlüğe giden farklı yollar

Jordan'ın savının temelinde, iki kulübün yükselişinin zamanlaması yatıyor. Chelsea, başarısının temellerini modern harcama kuralları sıkı biçimde uygulanmaya başlamadan önce atmış olsa da yıllar sonra da yasa dışı mali uygulamalarda bulundu.

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Jordan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama Chelsea zaten içerideydi ve beş yıl sonra hâlâ hile yapıyordu. Dolayısıyla Chelsea aslında Man City'den daha büyük bir suçlu ve daha ağır ihlallerde bulundu. Çünkü Man City'nin içeri girmesine hiçbir zaman izin verilmedi ve içeri girmek için hile yapmak zorunda kaldılar. Meseleye bu açıdan baktığınızda Chelsea'ye de biraz öfke duymaya başlayın.”

Premier League, geçmişteki bu ihlallere rağmen üçüncü taraf ödemeleri resmen beyan edilmiş olsaydı bile Chelsea'nin Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na uymuş olacağına hükmetti. Ayrıca kulübün ihlalleri kendiliğinden bildirmesi ve iş birliği yapması, sonuçta aldığı cezayı önemli ölçüde hafifletti.

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City temyiz sonucunu beklerken Chelsea yaptırımlarla karşı karşıya

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Manchester City, bağımsız komisyonun suçluluk kararına karşı temyiz başvurusunda bulunarak hukuki bir mücadeleye girişti. Bu sürecin sonucu, alacakları cezanın ne kadar ağır olacağını belirleyecek ve Premier League'in düzenleyici çerçevesini gelecek yıllar boyunca yeniden şekillendirebilecek.

Chelsea ise A takımına yönelik ertelenmiş transfer yasağının yürürlüğe girme tehdidi altında faaliyet göstermek zorunda. Abramovich dönemindeki geçmiş ihlallerin lig tarafından karara bağlanmasının ardından Chelsea, yeni yaptırımlarla karşılaşmamak için mali kurallara tam olarak uyduğundan emin olmalı.