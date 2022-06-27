Manchester City'den ayrılan Fernandinho, eski takımı Athletico Paranense'ye transfer oldu
Manchester City'nin Pep Guardiola ile kazandığı başarılarda büyük rol oynayan Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Fernandinho, ülkesinin takımlarından Athletico Paranense ile anlaşmaya vardı. Nefesleri kesen sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz takımına veda eden tecrübeli oyuncu, 2002-2005 arasında top koşturduğu Paranense'ye geri döndü.
Avrupa'ya ilk olarak 2005-2006 sezonunda Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile gelen Fernandinho, sekiz sezon boyunca bu takımın formasını giymişti. 2013-2014 sezonunda Manchester City'ye transfer olan 37 yaşındaki orta saha, burada çalıştığı her teknik direktörün vazgeçemediği bir isim oldu ve kulüpte takım kaptanlığına dek uzandı.
UEFA Kupası'nı kazanmıştı
Ukrayna'dan altı Ukrayna Ligi şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası ile ayrılan Fernandinho, City'den ayrıldığında ise beş Premier Lig zaferi elde etmişti. 2020-2021 sezonunda Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynayan Sambacı, ilerleyen yaşının da etkisiyle formayı Rodri'ye teslim etmiş ve daha çok bir rotasyon oyuncusun dönmüştü.
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Brezilya Milli Takımı ile 53 maça çıkan ve iki kez gol sevinci yaşayan Fernandinho'nun transferini resmen duyuran Athletico Paranense, 14 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da yedi galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyetle, lider Palmeiras ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
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