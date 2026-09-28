Manchester City'deki kaos kapıyı araladı: Barcelona ve Real Madrid, Amerika'nın cevherini gözlüyor

Genç Amerikalı yetenek Cavan Sullivan'ın geleceği, Manchester City'yi çevreleyen belirsizlikler nedeniyle bir muamma haline geldi. Philadelphia Union orta saha oyuncusu, 2028 yılında kulübe katılmak üzere ön anlaşmaya varmış olsa da, Real Madrid, Barcelona ve bir dizi büyük Avrupa kulübü de oyuncuyu kadrosuna katmak için ilgi gösteriyor.

İspanyol "Sport" gazetesi, Sullivan ile City Football Group arasındaki ön anlaşmanın kesin olarak sonuçlanmadığını, İngiliz kulübünün karşı karşıya olduğu ve hakkında yöneltilen 115 suçlamaya dayanan hukuki davanın yansımaları ile bundan doğabilecek cezalar nedeniyle, oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonların yeniden gündeme geldiğini aktardı.

Manchester City, Amerikalı yeteneğin transferini bağlamak için erken hamle yapmış ve aralarında Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de bulunduğu, oyuncunun gelişimini yakından takip eden büyük kulüplerin önüne geçmişti. Ardından oyuncuyla, Philadelphia Union ile sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa'ya transfer için yasal yaşa ulaşmasının ardından 2028 yılında takıma katılmasını öngören bir ön anlaşmaya varmıştı.

Oyuncunun menajeri Dan Segal, müvekkilinin geleceği hakkında konuşarak Manchester City'nin konumunu övdü, ancak anlaşmada değişiklikler olabileceğini de dışlamadı ve şunları söyledi: "Manchester City dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve inşa ettikleri şey tarihten silinemez. Sullivan konusunda onlarla önceden yapılmış bir anlaşma olduğu doğru, ancak ne olabileceğini asla bilemezsiniz ve umuyoruz ki her şey mümkün olan en iyi şekilde çözülür."

17. yaşına yaklaşan Sullivan, Philadelphia Union ile gösterdiği dikkat çekici gelişim sayesinde giderek artan bir ilgi görüyor. Kendisini Amerikan futbolunun en öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri haline getiren üstün performanslar sergiledi. Ayrıca A Milli Takım'da kendisine bir fırsat vermeye hazırlanarak onu takip eden ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun da dikkatini çekti. Sullivan, geçtiğimiz cumartesi Peru karşısında ilk uluslararası çıkışını yaptı ve 62 dakika sahada kaldı.

Genç orta saha oyuncusu, bu sezon 7 gol atıp 5 asist yaparak dikkat çekici rakamlar ortaya koydu. Bunların 6 golü ve 4 asisti ağustos ve eylül aylarında geldi. Ayrıca son üç haftada haftanın takımına seçilmesi, genç yaşına rağmen gelişiminin hızını yansıtan göstergelerdi.

Geleceği kesin olarak netleşmediği için Sullivan, gelişimini takip eden Real Madrid ve Barcelona'nın ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Manchester City ise hukuki davasına ilişkin tablonun netleşmesini bekliyor. Öte yandan davanın sonuçları, aralarında Amerikalı yetenekle yapılan ön anlaşmanın da bulunduğu gelecek planlarını etkileyebilir.