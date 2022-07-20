Genelde hücumcu kanat oyuncularının sırtında görmeye alıştığımız formayı bu sezon Portekizli sağ bek giyecek.

Raheem Sterling'i Chelsea'ye satan Manchester City, 2022/23 sezonu öncesinde 7 numaralı formayı Joao Cancelo'ya teslim etti.

2019'da Juventus'tan transfer edildiğinden bu yana 27 numarayı taşıyan Cancelo'nun performansı Pep Guardiola tarafından bu jestle ödüllendirildi.

Hücum ağırlıklı oyuncularla özdeşleşen bu numaranın bir savunmacıya verilmesi ilk bakışta garip gözükse de, Cancelo'nun 7 numaraya duyduğu sempatinin özel bir nedeni var.

Cancelo yeni forma numarası hakkında ne söyledi?

"Bu benim için özel bir sayı. Annemin doğumgünü ayın yedisi, ayrıca yedi onun favori sayısı."

"Bu numarayı bana şans getireceğini düşünerek seçtim. Umarım takıma da şans getirir ve birçok kupa kazanırız."

"Sterling'in kulüp için yaptıklarından sonra bu numarayı taşımak büyük bir sorumluluk olacak, bunun farkındayım."

Numara değişikliğine ilham kaynağı olan Cancelo'nun annesi Filomena, dokuz yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Cancelo'dan duygusal itiraf: "Her şey vefat eden annem için"

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Cancelo hangi numaraları giydi, City'de 7 numarayı hangi oyuncular taşıdı?

Cancelo'yu kariyerinde ilk kez 7 numaralı formayla izlemeyeceğiz. Portekizli oyuncu Inter'de de bu numarayı kullanmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, 7 numarayı alamadığı durumlarda da içinde 7'yi barındıran forma numaralarını tercih etmişti. City'de 27 numarayı terleten Cancelo, Benfica'da ise 70 numaralı formanın sahibiydi.

City'de Sterling'den önce 7 numarayı Georgi Kinkladze, Stephen Ireland, David White, Peter Barnes, Mike Summerbee ve Robbie Fowler giymişti.

City'deki diğer yeni forma numaraları

Yaz döneminde yapılan transferlerden Erling Haaland, daha önce Gabriel Jesus'a ait olan 9 numaralı formayı giyecek.

Kalvin Phillips 4, Julian Alvarez 19, takımın yeni kalecisi Stefan Ortega ise 18 numarayı taşıyacak.