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“Sinirliyim, anneme hakaret ettiler”: Gianluigi Donnarumma bu sözleri, Manchester City'nin evinde Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından karma alanda söyledi. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynandı.

Bu sözleri aktaran La Gazzetta dello Sport, İtalya Millî Takımı'nın kalecisini “öfkeli” olarak nitelendirdi.

Maçın ikinci yarısında, South Stand tribününün Etihad Stadium'daki üçüncü katında bulunan deplasman taraftarlarından defalarca hakaret içeren şu tezahürat yükseldi: “Donnarumma, o… çocuğu”.

Castellammare di Stabia doğumlu kaleci, tezahüratı ilk duyduğunda sol kolunu kaldırdı. Ardından elleriyle işaret ederek Napoli taraftarlarına meydan okudu ve devam etmelerini istedi.

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Cherki'nin skoru 2-2'ye getiren golünün ardından Donnarumma, deplasman tribününe doğru sevinerek küçük bir rövanş aldı.

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Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca (o da Campania kökenli) şunları söyledi: “Gigio'ya yönelik tezahüratlar mı? Açıkçası duymadım, kendimi maça fazlasıyla kaptırmıştım.”

Napoli taraftarları geçen yılki karşılaşmada da Donnarumma'ya sataşmıştı. O maç da Manchester'da, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanmıştı.

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Anlaşmazlığın kaynağı 8 yıl öncesine, 2018'e uzanıyor olabilir. O dönem Milan'ın kalecisi olan Donnarumma, Napoli taraftarı amcasına takılmak için sosyal medyada bir video paylaşmıştı.

Manchester City'nin Fransız on numarası Rayan Cherki şunları söyledi: “Maçın en iyi oyuncusu ödülü mü? Umurumda değil, ben sadece kazanmak istiyorum. İyi oynadık ama bence yeterince enerji ortaya koymadık ve daha fazlasını yapmalıyız.”

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Napoli'nin Danimarkalı santrforu Rasmus Hojlund şunları söyledi: “Golümden sonra tek bir Manchester olduğunu mu söyledim? Şakaydı. United ile City arasında büyük bir şehir rekabeti var. Daha önce Manchester United'da oynadım, dolayısıyla benim kulübüm orası, ama City'ye karşı bir sorunum yok.”