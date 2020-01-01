Manchester City, Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Bu sezon stoper bölgesinde oldukça handikap yaşayan City, Leipzig'in Fransız stoperini transfer etmek istiyor.

, 'in 21 yaşındaki stoperi Dayot Upamecano'yu bu yaz transfer etmek istiyor.

Manchester Evening News' te yer alan habere göre; ara transfer döneminde de stoper almak isteyen ancak yüksek maliyet nedeniyle listesindeki isimleri alamayan City, Upamecano için Leipzig ile görüşmelere başladı.

Haberin detayında sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Upamecano transferinin 55 milyon euro civarında bir ücrete sona ereceği vurgulandı.

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Valenciennes altyapısından yetişen ve 2015 yazında 2.3 milyon euro bonservisle Salzburg'a transfer olan Upamecano, iki yıl sonra 10 milyon euro karşılığı Leipzig'e geçti. Upamecano, bu sezon 24 resmi maça çıktı.