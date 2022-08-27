Manchester City, Crystal Palace'ı 4-2 yendi. Haaland, City formasıyla ilk hat-trick'ini yaparak maça damga vurdu.

Manchester City, Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Etihad Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırladı. Maçın 20. dakikasında 2-0 mağlup durumdayken skoru 4-2 yapan City, sahadan galip ayrıldı.
Haaland neler yaptı?
Manchester City'de golleri Bernando Silva ve Norveçli Yıldız Erling Haaland ağlara gönderdi. Haaland Manchester City formasıyla ilk hat-trickini kaydetti.
🎤 "İlk yarıda Andersen'den masallar, ikinci yarıda Haaland'dan gerçekler!"— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2022
👏 Erling Haaland, Manchester City kariyerindeki ilk 'hat-trick'inin ardından tribünler tarafından ayakta alkışlandı... | #PL pic.twitter.com/j3SExV7sKu
Bernando Silva ne yaptı?
Geçen hafta Newcastle ile 3-3 berabere kalan Manchester City bu galibiyetle birlikte çarpıcı bir dönüş yaptı. Bugün 53. dakikada gol atan Bernando Silva'nın City'deki geleceği hakkında tartışmalar dönerken, Guardiola Barcelona ihtimali bulunan yıldız oyuncu hakkında onun takımda kalmasını istediğini açıklamıştı.
Bernando Silva bugün neden takımın ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi.
Üç fotoğrafla maçın hikayesi 🔥
How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?
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How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?
- 6%1-10
- 21%11-20
- 42%21-30
- 22%31-40
- 10%41+
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City, 31 Ağustos'ta Nottingham Forest'ı Etihad Stadyumu'nda ağırladığında bir galibiyet daha almaya çalışacak.