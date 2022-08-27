Manchester City, Crystal Palace'ı 4-2 yendi. Haaland, City formasıyla ilk hat-trick'ini yaparak maça damga vurdu.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Crystal Palace'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 4-2 yaparak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı

Manchester City, Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Etihad Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırladı. Maçın 20. dakikasında 2-0 mağlup durumdayken skoru 4-2 yapan City, sahadan galip ayrıldı.

Haaland neler yaptı?

Manchester City'de golleri Bernando Silva ve Norveçli Yıldız Erling Haaland ağlara gönderdi. Haaland Manchester City formasıyla ilk hat-trickini kaydetti.

Bernando Silva ne yaptı?

Geçen hafta Newcastle ile 3-3 berabere kalan Manchester City bu galibiyetle birlikte çarpıcı bir dönüş yaptı. Bugün 53. dakikada gol atan Bernando Silva'nın City'deki geleceği hakkında tartışmalar dönerken, Guardiola Barcelona ihtimali bulunan yıldız oyuncu hakkında onun takımda kalmasını istediğini açıklamıştı.

Bernando Silva bugün neden takımın ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi.

Üç fotoğrafla maçın hikayesi 🔥

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 34380 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 34380 Oylar

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Manchester City için sırada ne var?

Manchester City, 31 Ağustos'ta Nottingham Forest'ı Etihad Stadyumu'nda ağırladığında bir galibiyet daha almaya çalışacak.