Manchester City - Coventry City: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City ile Coventry City, 5 Eylül 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Manchester'da Premier League devi ile yeni ekip karşı karşıya

Manchester City, 3. hafta mücadelesinde Etihad Stadyumu'nda yeni yükselen Coventry City'yi ağırlamak için sahasına dönüyor. Yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde lig sezonuna üst üste iki galibiyetle başlayan City, kusursuz serisini uzatmayı ve Premier League tablosundaki liderliğini korumayı hedefliyor. Frank Lampard'ın Coventry City'si içinse cumartesi günü şampiyonluk adaylarından birine yapılacak deplasman yolculuğu, takımın üst düzey lig sezonundaki ilk puanını ve ilk golünü aradığı süreçte çok büyük bir sınav anlamına geliyor.

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Selhurst Park'ta Haaland ve Cherki'den ustalık gösterisi

Manchester City, 28 Ağustos'ta 2. maç gününde Crystal Palace deplasmanında aldığı baskın 4-1'lik galibiyetin ardından cumartesi gününe büyük bir özgüvenle giriyor. Erling Haaland skoru erken açarken, Rayan Cherki iki gol atarak adeta şov yaptı ve maçın kontrolünü tamamen ele aldı. Haaland'ın geç gelen dördüncü golüyle City, açılış gününde Bournemouth'u 2-1 yenmesinin ardından altı puanı altı puanla sürdürdü. Manchester'a dönen City'nin merkezdeki hareketliliği ve dinamik hücum gücü, Maresca yönetiminde her zamanki kadar ölümcül görünüyor.

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Son dakika golü Coventry'nin iç saha açılışını yıktı

Coventry City, 29 Ağustos'ta 2. maç gününde sahasında Hull City'ye karşı aldığı acımasız 1-0'lık yenilginin ardından toparlanmak için Manchester'a gidiyor. CBS Arena'da coşkulu taraftarı önünde büyük mücadele vermesine rağmen Coventry, Liam Millar'ın 82. dakikadaki kontra atak golüne engel olamadı. Açılış gününde Arsenal'a 3-0 kaybetmeleriyle birleşince, Lampard'ın ekibi Taiwo Awoniyi ve Jack Rudoni'den hücumdaki verimliliği bulmaya çaresizce ihtiyaç duyuyor.

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Tarihsel olarak Manchester City bu eşleşmede kağıt üzerinde üstün görünse de, enerjik yeni yükselen takımlara karşı oynanan maçlar her zaman sürpriz riski taşır. Coventry'nin kompakt yapısı, Manchester City'nin durmak bilmeyen merkez hareketliliği ve kanatlardaki sayısal üstünlükleri karşısında ciddi şekilde test edilecek. Şampiyonluk ve ligde kalma yarışlarında sırasıyla erken ivmeyi belirleyen küçük farklar göz önüne alındığında, cumartesi günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester City, sakat olarak listelenen Jeremy Doku ve Matheus Nunes'ten yoksun şekilde maça çıkıyor. Enzo Maresca'nın uğraşmak zorunda olduğu cezalı bir oyuncu yok ve maç öncesinde muhtemel ilk 11 de doğrulanmadı. Başlama vuruşuna yaklaştıkça daha fazla güncelleme bekleniyor.

Coventry City daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Frank Lampard; Haji Wright, Luke Woolfenden ve Kaine Kesler-Hayden'dan yararlanamıyor, üç oyuncu da sakatlık nedeniyle sidelined durumda. Deplasman ekibinde herhangi bir ceza kaydı bulunmuyor ve bu aşamada öngörülen bir ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birini kaybetti. Takımın son karşılaşması, 28 Ağustos'ta Crystal Palace deplasmanında aldığı 4-1'lik Premier League galibiyetiydi ve Rayan Cherki maç boyunca öne çıktı. City ayrıca 23 Ağustos'ta ligde AFC Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgi, 16 Ağustos'ta Arsenal karşısında Community Shield'da alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Sezon öncesindeki Atletico Madrid'e karşı 3-1 ve K-League All Stars deplasmanında 3-1'lik iki hazırlık maçı galibiyeti de bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. City bu beş maçta 12 gol attı.

Coventry City son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve bir de kupa maçı sonucu aldı. Takımın son maçı, 29 Ağustos'ta Hull City deplasmanında alınan 1-0'lık Premier League yenilgisi oldu. Ondan önce 25 Ağustos'ta Carabao Cup'ta Plymouth Argyle'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Coventry, 21 Ağustos'taki Premier League açılışında Arsenal'a 3-0 kaybetti. Sezon öncesinde Monaco'ya karşı 2-0 ve Espanyol'a karşı 3-1'lik galibiyetler, şartlar oluştuğunda Lampard'ın ekibinin rahat skor üretebildiğini gösterdi. Coventry bu süreçte oynadığı üç resmi maçta yedi gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kayıtlardaki bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 3 Mart 2002'de Championship'te oynandı ve Manchester City sahasında Coventry City'yi 4-2 mağlup etti. Mevcut beş ikili rekabet maçına bakıldığında taraflar başarıyı oldukça dengeli paylaştı; City'nin iki galibiyeti bulunurken Coventry iki galibiyet aldı ve bir maç beraberlikle sonuçlandı. Bu beş karşılaşma Premier League, Championship ve FA Cup dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlara yayılıyor; Premier League'deki en son randevu ise 1 Ocak 2001'de 1-1 sona erdi.