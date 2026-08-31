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Manchester City - Coventry City Premier League ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

M.City - Coventry City
Premier Lig
M.City
Coventry City

Premier League'de Manchester City ile Coventry City arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Etihad Stadyumu'nda cumartesi öğleden sonra oynanacak bu karşılaşma öncesinde 2. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Manchester City - Coventry City: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 3
Etihad Stadium

Manchester City ile Coventry City, 5 Eylül 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYGetty Images

Manchester'da Premier League devi ile yeni ekip karşı karşıya

Manchester City, 3. hafta mücadelesinde Etihad Stadyumu'nda yeni yükselen Coventry City'yi ağırlamak için sahasına dönüyor. Yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde lig sezonuna üst üste iki galibiyetle başlayan City, kusursuz serisini uzatmayı ve Premier League tablosundaki liderliğini korumayı hedefliyor. Frank Lampard'ın Coventry City'si içinse cumartesi günü şampiyonluk adaylarından birine yapılacak deplasman yolculuğu, takımın üst düzey lig sezonundaki ilk puanını ve ilk golünü aradığı süreçte çok büyük bir sınav anlamına geliyor.

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Selhurst Park'ta Haaland ve Cherki'den ustalık gösterisi

Manchester City, 28 Ağustos'ta 2. maç gününde Crystal Palace deplasmanında aldığı baskın 4-1'lik galibiyetin ardından cumartesi gününe büyük bir özgüvenle giriyor. Erling Haaland skoru erken açarken, Rayan Cherki iki gol atarak adeta şov yaptı ve maçın kontrolünü tamamen ele aldı. Haaland'ın geç gelen dördüncü golüyle City, açılış gününde Bournemouth'u 2-1 yenmesinin ardından altı puanı altı puanla sürdürdü. Manchester'a dönen City'nin merkezdeki hareketliliği ve dinamik hücum gücü, Maresca yönetiminde her zamanki kadar ölümcül görünüyor.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images

Son dakika golü Coventry'nin iç saha açılışını yıktı

Coventry City, 29 Ağustos'ta 2. maç gününde sahasında Hull City'ye karşı aldığı acımasız 1-0'lık yenilginin ardından toparlanmak için Manchester'a gidiyor. CBS Arena'da coşkulu taraftarı önünde büyük mücadele vermesine rağmen Coventry, Liam Millar'ın 82. dakikadaki kontra atak golüne engel olamadı. Açılış gününde Arsenal'a 3-0 kaybetmeleriyle birleşince, Lampard'ın ekibi Taiwo Awoniyi ve Jack Rudoni'den hücumdaki verimliliği bulmaya çaresizce ihtiyaç duyuyor.

Manchester güneşi altında Davut ile Golyat

Tarihsel olarak Manchester City bu eşleşmede kağıt üzerinde üstün görünse de, enerjik yeni yükselen takımlara karşı oynanan maçlar her zaman sürpriz riski taşır. Coventry'nin kompakt yapısı, Manchester City'nin durmak bilmeyen merkez hareketliliği ve kanatlardaki sayısal üstünlükleri karşısında ciddi şekilde test edilecek. Şampiyonluk ve ligde kalma yarışlarında sırasıyla erken ivmeyi belirleyen küçük farklar göz önüne alındığında, cumartesi günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Coventry City Muhtemel kadrolar

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M.City
MCI
Diziliş
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Coventry City
COV
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Coventry City
COV

Teknik direktör

  • E. Maresca

Manchester City, sakat olarak listelenen Jeremy Doku ve Matheus Nunes'ten yoksun şekilde maça çıkıyor. Enzo Maresca'nın uğraşmak zorunda olduğu cezalı bir oyuncu yok ve maç öncesinde muhtemel ilk 11 de doğrulanmadı. Başlama vuruşuna yaklaştıkça daha fazla güncelleme bekleniyor.

Coventry City daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Frank Lampard; Haji Wright, Luke Woolfenden ve Kaine Kesler-Hayden'dan yararlanamıyor, üç oyuncu da sakatlık nedeniyle sidelined durumda. Deplasman ekibinde herhangi bir ceza kaydı bulunmuyor ve bu aşamada öngörülen bir ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

MCI

MCI - Form

KLA
K1-3
ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
CRY
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
COV

COV - Form

ESP
K3-1
ASM
K2-0
ARS
K3-0
PLY
K2-4
HUL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birini kaybetti. Takımın son karşılaşması, 28 Ağustos'ta Crystal Palace deplasmanında aldığı 4-1'lik Premier League galibiyetiydi ve Rayan Cherki maç boyunca öne çıktı. City ayrıca 23 Ağustos'ta ligde AFC Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgi, 16 Ağustos'ta Arsenal karşısında Community Shield'da alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Sezon öncesindeki Atletico Madrid'e karşı 3-1 ve K-League All Stars deplasmanında 3-1'lik iki hazırlık maçı galibiyeti de bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. City bu beş maçta 12 gol attı.

Coventry City son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve bir de kupa maçı sonucu aldı. Takımın son maçı, 29 Ağustos'ta Hull City deplasmanında alınan 1-0'lık Premier League yenilgisi oldu. Ondan önce 25 Ağustos'ta Carabao Cup'ta Plymouth Argyle'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Coventry, 21 Ağustos'taki Premier League açılışında Arsenal'a 3-0 kaybetti. Sezon öncesinde Monaco'ya karşı 2-0 ve Espanyol'a karşı 3-1'lik galibiyetler, şartlar oluştuğunda Lampard'ın ekibinin rahat skor üretebildiğini gösterdi. Coventry bu süreçte oynadığı üç resmi maçta yedi gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

M.CityÇizimCoventry City
2
1
2
Championship
M.City badge
M.City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
M.City badge
M.City
MCI
3
MS
FA Kupası
M.City badge
M.City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Kayıtlardaki bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 3 Mart 2002'de Championship'te oynandı ve Manchester City sahasında Coventry City'yi 4-2 mağlup etti. Mevcut beş ikili rekabet maçına bakıldığında taraflar başarıyı oldukça dengeli paylaştı; City'nin iki galibiyeti bulunurken Coventry iki galibiyet aldı ve bir maç beraberlikle sonuçlandı. Bu beş karşılaşma Premier League, Championship ve FA Cup dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlara yayılıyor; Premier League'deki en son randevu ise 1 Ocak 2001'de 1-1 sona erdi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
8
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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