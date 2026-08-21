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Yardımcı olanlar:

Manchester City - Coventry City biletleri nasıl alınır: Ağırlama paketleri, 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri ve daha fazlası

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Premier Lig
M.City
Coventry City

10 kez İngiltere şampiyonu olan takımın Etihad'daki maçını izleme fırsatını kaçırmayın

5 Eylül Cumartesi günü Etihad'da iki City'nin hikâyesi yaşanacak; Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanmayı hedefleyen Manchester City, 25 yıl sonra ilk kez en üst seviyede mücadele eden Frank Lampard'ın yeni yükselen takımı Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City'nin 2026/27 sezonundaki Etihad'da oynadığı ilk lig maçında devre arasındaki asık suratlar, bitiş düdüğüyle birlikte yerini sevince bıraktı. Bournemouth karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen savunma ikilisi Marc Guéhi ve Joško Gvardiol'un geç golleri, yeni teknik direktör Enzo Maresca'yı zor durumdan kurtardı.

Premier League deplasmanları Coventry City için daha da kolaylaşmıyor. Sezon açılışında son şampiyon Arsenal karşısında etkisiz kalan ekip, şimdi Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden ve diğerlerinin hücum gücüne hazırlanmak zorunda.

GOAL, Manchester City - Coventry City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Manchester City - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Manchester City - Coventry City maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 3
Etihad Stadium

Manchester City - Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal değerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

MCI

MCI - Form

INT
K1-1
KLA
K1-3
ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
COV

COV - Form

NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
ARS
K3-0
PLY
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet

Kafa Kafaya

M.CityÇizimCoventry City
2
1
2
Championship
M.City badge
M.City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
M.City badge
M.City
MCI
3
MS
FA Kupası
M.City badge
M.City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Coventry City Muhtemel kadrolar

M.City crest
M.City
MCI
Diziliş
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Teknik direktör

  • E. Maresca

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme


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