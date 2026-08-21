5 Eylül Cumartesi günü Etihad'da iki City'nin hikâyesi yaşanacak; Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanmayı hedefleyen Manchester City, 25 yıl sonra ilk kez en üst seviyede mücadele eden Frank Lampard'ın yeni yükselen takımı Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City'nin 2026/27 sezonundaki Etihad'da oynadığı ilk lig maçında devre arasındaki asık suratlar, bitiş düdüğüyle birlikte yerini sevince bıraktı. Bournemouth karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen savunma ikilisi Marc Guéhi ve Joško Gvardiol'un geç golleri, yeni teknik direktör Enzo Maresca'yı zor durumdan kurtardı.

Premier League deplasmanları Coventry City için daha da kolaylaşmıyor. Sezon açılışında son şampiyon Arsenal karşısında etkisiz kalan ekip, şimdi Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden ve diğerlerinin hücum gücüne hazırlanmak zorunda.

GOAL, Manchester City - Coventry City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Manchester City - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Manchester City - Coventry City maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City - Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değerinden satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal değerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

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