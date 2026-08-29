Manchester City, Cody Gakpo için Hollanda transfer rekorunu kırmak istiyor

Manchester City, Cody Gakpo transferine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor gibi görünüyor. İngiliz devi, Hollandalı hücum oyuncusunun cephesiyle kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve şimdi Liverpool’a milyonlarca sterlinlik bir teklif sunmanın eşiğinde.

City’nin 85 milyon sterlin değerinde, güncel kurla 99 milyon euronun biraz üzerinde bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Kulüp bu hamleyle Liverpool ile görüşmeleri başlatmak isterken, Gakpo’nun da Manchester City’ye transfer olma yönündeki tercihinin net olduğu ifade ediliyor.

Gakpo’nun gerçekten bu bedelle The Citizens’a gitmesi halinde, bu transfer bir anda tüm zamanların en pahalı Hollandalı transferi olacak. Bu unvan şu anda hâlâ Frenkie de Jong’a ait. De Jong, 2019’da Ajax’tan 75 milyon euro artı en fazla 11 milyon euro bonus karşılığında Barcelona’ya transfer olmuştu.

Ancak Liverpool, ayrılık için henüz kolayca yeşil ışık yakmış değil. İngiliz şampiyonu, Gakpo’nun ancak hücum oyuncusuna uygun bir alternatif bulunması halinde ayrılmasına izin vermek istiyor.

Liverpool daha önce Bradley Barcola’nın transferi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı. Fransız oyuncunun, 106 milyon sterlini garanti ve 17 milyon sterlini bonus olmak üzere toplamda en fazla 123 milyon sterlin karşılığında gelmesi bekleniyor. Ayrıca The Reds bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor.

Bu doğrultuda Ismaïla Sarr, Liverpool’un gündeminde öne çıkan isimlerden biri. İngiliz devi, Crystal Palace’ın hücum oyuncusuyla ilgileniyor ve Fabrizio Romano’ya göre yaklaşık 50 milyon sterlin, yani 58 milyon euronun biraz üzerinde bir teklif de sundu.

Manchester City açısından Gakpo’yu cazip kılan unsur ise çok yönlülüğü. 27 yaşındaki Hollanda milli oyuncusu her iki kanatta da görev yapabiliyor, ayrıca santrfor olarak da kullanılabiliyor.



