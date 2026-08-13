Manchester City’nin Chelsea’den Enzo Fernandez’i kadrosuna katmak istediği, genellikle son derece güvenilir bir gazeteci olarak bilinen Ben Jacobs tarafından aktarıldı. Kulüp, onu Suudi Arabistan’a gitmesi muhtemel Tijjani Reijnders’in ideal halefi olarak görüyor.

Manchester City, Enzo Maresca yönetiminde orta sahayı baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Daha önce Bernardo Silva bonservissiz olarak ayrılmıştı, şimdi ise Rodri ve Reijnders’in de başka takımlara imza atması bekleniyor.

Manchester City, İspanyol orta saha oyuncusu için FC Barcelona ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor ve Reijnders’in 60 milyon euro karşılığında Al-Qadsiah’a gitmesi bekleniyor.

Bunun yerine Elliott Anderson, Nottingham Forest’tan çoktan geldi. Onun için 130 milyon euronun üzerinde ödeme yapıldı. Manchester City ayrıca Ayoubb Bouaddi için LOSC Lille ile de görüşmeler halinde.

Şimdi kulüp Fernandez’i de transfer etmek istiyor. Pep Guardiola’nın halefi Maresca, onu Chelsea’deki döneminden tanıyor ve Arjantinli oyun kurucuyu çok beğeniyor.

Ancak Chelsea, 140 milyon euroluk bonservis talebinde ısrar ediyor. Jacobs’ın aktardığına göre Manchester City 100 milyon euro ödemeye hazırdı, ancak Rodri ve Reijnders satılırsa kulüpler arasındaki süreç hızla ilerleyebilir.