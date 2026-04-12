Manchester City, Chelsea karşısında sergilediği muhteşem ikinci yarı performansıyla Arsenal'i daha da korkutuyor

Manchester City, şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'in AFC Bournemouth'a 1-2 yenilmesinden en iyi şekilde yararlandı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın takımı, Chelsea karşısında çok etkili bir ikinci yarı oynayarak farkı açtı: 0-3. Lider Arsenal, City'nin altı puan önünde yer alıyor, ancak City'nin bir maçı eksik ve üstelik önümüzdeki hafta sonu Arsenal'i ağırlayacak. Chelsea, Premier League'de üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve altıncı sırada kaldı.

İlk yarı pek de kayda değer değildi. Hem Chelsea hem de Man City tam gaz oynamıyor ve özellikle risk almak istemiyor gibi görünüyordu. Üstelik Chelsea'nin savunması geride duruyordu.

Man City, büyük fırsatlar yaratmakta zorlandı, ancak Rayan Cherki gibi oyuncular fırsatlarını daha iyi değerlendirmeliydi. On altı metreden Robert Sánchez'in kollarına şut attı.

Man City ikinci yarıya harika başladı, ancak Erling Braut Haaland, Jorrel Hato'nun güzel bir blokuna takıldı ve Rayan Cherki'nin şutu kıl payı dışarı çıktı. Konuk takımın üzülmesi uzun sürmedi.

City'nin bir sonraki şansı golle sonuçlandı. Cherki, topu büyük bir ustalıkla Nico O'Reilly'nin kafasına gönderdi ve O'Reilly, hiçbir şansı olmayan Sánchez'in arkasına güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beş dakika sonra Cherki, 0-2'nin de mimarı oldu. Fransız oyuncu, Marc Guéhi'ye çok akıllı bir pas attı ve Guéhi, usta bir forvet gibi uzak köşeye şutunu gönderdi.

İkinci yarının ustalık dersi niteliğindeki maçta, Jérémy Doku da skora katkıda bulunan bir sonraki isim oldu. Belçikalı oyuncu, beceriksiz Moisés Caicedo'dan topu çaldı ve kolayca ağlara gönderdi: 0-3.

Maçın kaderi belliydi ve geriye kalan tek soru skoru ne olacağıydı. Her iki takım da gol fırsatları yakaladı, ancak 0-3'lük skor değişmedi.

Bu arada Tijjani Reijnders ve Nathan Aké, City formasıyla bir dakika bile sahaya çıkmadı. Savunmanın merkezinde oldukça iyi bir performans sergileyen Hato ise maçın tamamında sahada kaldı.