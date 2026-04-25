Manchester City, cesur Southampton karşısında son dakikalarda attığı gollerle FA Cup finaline yükseldi

Manchester City, Southampton'a karşı oynadığı muhteşem bir yarı final maçının ardından FA Cup finaline yükseldi. Championship takımlarından Southampton, maçı çok iyi idare etti ve maçın bitimine 15 dakika kala öne geçti, ancak City, Jérémy Doku ve Nico González'in golleriyle hızlı bir şekilde cevap verdi: 2-1. City, Chelsea ile Leeds United arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibi ile finalde karşılaşacak.

Tijjani Reijnders ve Nathan Aké'nin ilk 11'de yer aldığı Man City, hayal kırıklığı yaratan bir ilk yarı geçirdi. Maçın başlangıcı umut vericiydi; Reijnders (ofsayt pozisyonundayken) bir ribaundu direğe çarptırarak tribünlerde heyecan yarattı.

Southampton ise son derece ciddi bir uyarıyla karşılık verdi. Leo Scienza muhteşem bir vuruşla golü buldu ve Southampton taraftarlarını coşturdu, ancak ofsayt kararıyla bu coşku kısa sürdü.

İlk yarının geri kalanında City top hakimiyetini elinde tuttu, ancak bundan pek bir şey çıkaramadı. Kadrodaki çok sayıda değişiklik nedeniyle teknik direktör Pep Guardiola'nın takımı birbirine alışık görünmüyordu ve Southampton mükemmel savunma organizasyonuyla direndi.

İkinci yarı daha heyecanlı geçti ve bu, sağ bek Tom Fellows'un Scienza'ya pas atmak ya da kendisi şut çekmek arasında seçim yapması gereken harika bir fırsatla başladı. Fellows çok uzun süre tereddüt etti ve sonunda topun ayaklarının önünden uzaklaştırıldığını gördü.

City daha ısrarlı bir şekilde atağa çıktı, ancak bu üst düzey kulüp şanssızdı. Reijnders'in kritik bir anda attığı şut kurtarıldı ve kısa süre sonra Hollanda milli takım oyuncusunun yeni denemesi direğin yanlış tarafına birkaç santimetre farkla dışarı çıktı.

Omar Marmoush ve eski PSV oyuncusu Savinho da The Citizens adına skoru açamadı; üstelik maçın bitimine 15 dakika kala skor aniden 0-1 olunca takım büyük bir sıkıntıya düştü. İrlandalı milli oyuncu Finn Azaz, 16 metre çizgisinin hemen dışından topu üst köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi.

Binlerce Saints taraftarının büyük hayal kırıklığına uğramasına neden olan bu golün ardından City, Doku'nun biraz da şansın yardımıyla ve birkaç Southampton oyuncusunun bacaklarına çarparak attığı golle çabucak skoru eşitledi. Kısa bir süre sonra Nico, Wembley'i fantastik bir uzak mesafe şutuyla coşturdu: 2-1.