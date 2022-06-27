Manchester City'nin en yetkili isimlerinden biri olan İspanyol futbol adamı, Real Madrid'e elenmelerini şanssızlık olarak nitelendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Real Madrid'e elenen Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin CEO'su Ferran Soriano, İspanyol ekibinin Devler Ligi'ni kazanmasında şans faktörünün de oldukça etkili olduğunu söyledi.

City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı bir takıntı haline getirmediğini söyleyen Soriano, daha iyi olmaya odaklandıklarını söyledi.

Ne söylendi?

"Şampiyonlar Ligi kazanmayı arzuladığımız bir kupa ancak bunun biraz da şansa bağlı olduğunu biliyoruz ve bunu takıntı haline getirmiyoruz.

"Bugün herkes Madri'in son yıllarda elde ettiği başarıdan bahsediyor ama bence biraz şanslı olduklarını kabul etmek gerekiyor. Belki de PSG'ye, Chelsea'ye, bize ve Liverpool'a karşı kazanmayı hak etmediklerini söyleyebilirim. İnsanlar Real Madrid'in 80'lerde ya da 90'lardaki durumunu pek fazla hatırlamıyor.

"Emilio Butragueno ve La Quinta ile harika bir takıma sahiplerdi ama Milan onları her yıl eledi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar. Yani şimdi şanslılar ama geçmişte şanssız oldukları dönemler de olmuştu. Kupa için sabırlıyız ve doğru zamanda kazanacağız"

Pep Guardiola yönetiminde 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ancak kupayı Kai Havertz'in attığı golle Chelsea'ye kaybeden Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne ilk olarak 2011-12 sezonunda katılmış ancak gruptan çıkamamıştı. Final öncesinde Guardiola ile üç kez çeyrek final oynayan Chelsea, 2015-2016'da ise yarı finali gördü.

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