Manchester City'nin CEO'su Ferran Soriano, Katalan teknik direktörün bir sonraki adresinin İtalya olabileceğini açıkladı.

Manchester City'nin CEO'su Ferran Soriano, Pep Guardiola'nın kariyerinin ilerleyen bölümünde Serie A'da görev yapabileceğini söyledi.

City Group'un Palermo'nun çoğunluk hisselerini satın almasının ardından kulübün geleceğine ilişkin planlamanın anlatıldığı basın toplantısında söz alan İspanyol futbol adamı, oldukça ilgi çeken açıklamalara imza attı.

Ne söylendi?

"Pep Guardiola ile Palermo hakkında konuştuk ve burada havanın güneşli olup olmadığını sordu. Belki bir gün burada çalışır. Yaptığımız her şeyi ve İtalyan futbolunu oldukça iyi biliyor. City Group'un geri kalan tüm çalışanları gibi Guardiola da bu anlaşmadan ötürü oldukça heyecanlı.

"Serie B'den Serie A'ya yükselebilmek için yeterli bir bütçemiz olacak. Bir hayalimiz var ve bu hayalin peşinden koşarken hırs, alçakgönüllülük ve sabra sahip olmalıyız. Harika bir stadyum ve antrenman tesislerimiz var. Bu konuda yapmamız gereken fazla bir şey yok.

"Önemli olan stadyumun her zaman dolu olması. İşimizin en önemli kısmı Palermo taraftarlarını stadyuma gelmeye ikna etmek olacak. Kulübü büyütmek için onların tutkusuna ihtiyacımız var"

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Öte yandan kulübün başkanı Dario Mirri'nin azınlık hissesine sahip olmasına rağmen kulübün yeni başkanı olarak görevde kalacağı açıklandı.

Basın toplantısında yapılan açıklamada ulübün geçtiğimiz sezon Serie B'ye yükselmesini sağlayan teknik direktör Silvio Baldini ve sportif direktör Renzo Castagnini'nin de yeni sezonda da görevlerine devam edeceği ifade edildi.

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