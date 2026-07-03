Manchester City büyük bir sürpriz yarattı ve Arsenal’in transfer hedefini kaptı

Fabrizio Romano’nun haberine göre Manchester City, kadrosunu Jeremy Monga ile güçlendirecek. İtalyan gazeteci, kendine özgü “here we go” ifadesini kullandı. 16 yaşındaki Monga, Arsenal’e transfer olmak üzereydi, ancak uzun süren görüşmelerin ardından The Gunners onu kadrosuna katmayı başaramadı.

Söylentilere göre, Pazartesi günü Pep Guardiola'nın yerine TheCitizens'ın teknik direktörlüğüne geçen Enzo Maresca, Monga'yı Manchester City'yi seçmesi için ikna etmeyi başardı. Anlaşma kapsamında 10 milyon sterlinlik bir bedel söz konusu.

Monga, geçen yılın nisan ayında Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu olmuştu. O sırada 15 yaş 271 günlüktü. Geçtiğimiz sezon ise İngiltere’nin ikinci liginde gerekli süreyi aldı.

Leicester City'nin sol kanat oyuncusu, 30 resmi maçta toplam 1.088 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda Monga bir gol attı ve iki asist yaptı. Attığı bu golle Jude Bellingham'ın rekorunu kırarak Championship tarihinin en genç golcüsü oldu.

Monga, City’de Maresca’nın üçüncü takviyesi olacak. İngiliz dev kulübü daha önce sol kanat oyuncusu Mathys Detourbet’i kadrosuna katmıştı. Fransız oyuncu, Troyes’dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.

Geçtiğimiz Salı günü ise Elliot Anderson kadroya katıldı. Nottingham Forest, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için tam 135 milyon euro aldı.

Anderson, City’nin tarihindeki en pahalı transferi oldu. Manchester ekibi, 2021 yılında Aston Villa’dan yaklaşık 117,5 milyon avroya transfer edilen Jack Grealish’in rekorunu kırdı. Bu dev transferle Anderson, aynı zamanda tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını da elde etti.







