Manchester City - Burnley karşılaşmasında büyük skandal

Premier Lig'deki karşılaşma başladıktan hemen sonra stadyumun üstünde "White Lives Matter" yazılı pankart taşıyan bir uçak uçuruldu.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında ile , Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ligdeki diğer maçlarda olduğu gibi oyuncuların, 'nin Minneapolis eyaletinde polisler tarafından öldürülen George Floyd'un anısına sırtlarında "Black Lives Matter" yazılı formalarla çıktığı bu maçta da, başlama düdüğü çaldıktan sonra oyuncular dizlerinin üzerine çöküp ırkçılığa karşı tepkilerini gösterdi.

Ancak maçın başlamasından kısa bir süre sonra stadyumun üzerinden geçen bir uçak herkesi şaşkına çevirdi.

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Bunun sebebi ise uçağın arkasında "White Lives Matter Burnley" yazan bir pankartın asılı olmasıydı.

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Bu pankart için kimin ödeme yapıldığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada yaşanan olaya büyük tepki gösterildi. Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, "Değişim zamanı" yazılı bir mesajla pankartın resmini paylaştı.

Maçın devre arasında bir açıklama yayınlayan Burnley Kulübü "Etihad Stadyumu'nda yaşanan bu eylemden sorumlu olanları kınıyoruz. Bu eylemin sorumlularının hoş karşılanmayacağını açıkça belirtmek isteriz. Kulüp olarak bu işin arkasında olanlara ömür boyu yasak vermek için yetkililerle birlikte çalışacağız. Burnley Kulübü, her türlü ırkçılığa karşı durmaktadır. 'Black Lives Matter' oluşumunun tamamen arkasındayız. Premier Lig'den, Manchester City'den ve 'Black Lives Matter' oluşumuna destek veren herkesten özür dileriz." ifadelerini kullandı.