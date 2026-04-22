Manchester City, Burnley'i kıl payı yenerek liderliğe yükseldi; Burnley ise bir yıl aradan sonra tekrar küme düştü

Manchester City, Çarşamba akşamı Premier League'de liderliği ele geçirdi. Teknik direktör Pep Guardiola'nın takımı, Burnley'i 0-1 mağlup etti ve şu anda Arsenal ile aynı puana sahip. Gol farkı da eşit. Ancak Manchester City daha fazla gol attığı için şu anda zirvede yer alıyor. Burnley için ise perde indi: Bir sezonun ardından tekrar Championship'e düşüyorlar.

Uzun süre Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk ulusal şampiyonluğuna doğru ilerlediği görülüyordu. En yakın rakibi Manchester City'ye karşı avantajı oldukça büyüktü, ancak son haftalarda Londralılar formdan düşmüş görünüyor.

Arsenal önce evinde AFC Bournemouth'a (1-2) yenildi, geçen hafta sonu da Manchester City'ye (2-1) mağlup oldu. Bu nedenle Çarşamba akşamı öncesinde fark sadece üç puana indi ve Manchester City'nin Burnley ile oynayacağı maç da vardı.

Nathan Aké ve Tijjani Reijnders'in yedek kulübesinde yer aldığı konuk takım, ilk yarıda maçı domine etti ve Rayan Cherki'nin Martin Dúbravka'yı geçip direğe çarpan şutuyla önemli bir fırsat yakaladı. Çok geçmeden Erling Braut Haaland, Jérémy Doku'nun derin pasını soğukkanlılıkla değerlendirerek skoru 0-1'e getirdi.

Yine de Burnley, Hollandalı oyuncular Quilindschy Hartman ve Zian Flemming başta olmak üzere, sık sık kendini gösterdi. Sahanın diğer tarafında ise Dúbravka, takımını birçok kez ayakta tuttu.

İkinci yarıda da oyunu belirleyen taraf Manchester City oldu. Konuk takım, örneğin Haaland'ın vuruşuyla direği salladı, ancak maçın kaderini belirleyecek gol bir türlü gelmedi.

Bu nedenle, Premier League'de on dokuzuncu sırada yer alan Burnley, son düdüğe kadar umudunu korudu. Ancak Londra ekibi için bir sonuç elde etmek artık mümkün değildi ve böylece bir sezonun ardından tekrar ikinci lige geri döndüler. Manchester City ise on birinci şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı.