Manchester City - Brighton & Hove Albion: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 11:00 Etihad Stadium

72 saat sonra: City ve Brighton, büyük önem taşıyan rövanşta Etihad'da karşı karşıya

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Manchester City, zorlu bir haftanın sonunda iki kulüp için de büyük önem taşıyan Premier League maçında Brighton & Hove Albion'ı Etihad Stadyumu'nda ağırlıyor.

Enzo Maresca'nın ekibi, Fabian Hurzeler'in çalıştırdığı Brighton'la çarşamba günü de karşılaştı. Carabao Cup'ta 2-2 biten maçın ardından penaltılarda rakibini güçlükle geçti. Konuk ekibin sürpriz bir sonuca ne kadar yaklaştığı düşünüldüğünde, 4-3 biten penaltı atışlarıyla gelen bu galibiyetin endişeleri gidermesi zor.

City, Premier League'de istikrarsız bir performans sergiliyor. Kupa maçından önce Aston Villa'ya 2-1 yenildi. AEK Atina karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik galibiyet moral verse de Maresca'nın ekibi, tüm kulvarlardaki son beş maçında on gol yedi.

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Premier League'de üçüncü sırada bulunan Brighton, bu sezon ligin hücumda en tehlikeli takımlarından biri olarak Etihad'a geliyor. Ekim ayında Crystal Palace'ı 5-0 yenmesi, Hurzeler'in kurduğu kadronun kalitesini gösterdi. Diego Gomez ise hafta içindeki maç programında dikkatle yönetilen sürelerinin ardından tamamen dinlenmiş hissettiğini ve takıma katkı vermeye hazır olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Brighton, pazar günü Anfield'da 2-0 kaybetti. Ancak bu yenilgi, formda bir Liverpool karşısında geldi ve Brighton'ın bu sezon beklentilerin çok üzerinde seyreden genel performansına gölge düşürmedi.

Kupa maçında Geronimo Rulli'nin oynamasının ardından Gianluigi Donnarumma, City'nin kalesine geri dönüyor. Hafta içi dinlendirilen Erling Haaland'ın da hücum hattının en ilerisinde görev yapması bekleniyor. Maresca, yalnızca birkaç gün önce aynı rakip karşısında iki kez geriye düşüp geri dönme karakteri gösteren takımından yine güçlü bir karşılık bekleyecek.

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