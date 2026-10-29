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Premier Lig
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Manchester City-Brighton & Hove Albion Premier League maçı öncesi: Hafta içindeki penaltı atışlarının gerilimi cumartesi günkü maça taşınıyor

M.City - Brighton & Hove Albion
Premier Lig
M.City
Brighton & Hove Albion

Doğu Manchester'da 2-2 biten ve penaltı atışlarında 4-3'lük sonuçla karara bağlanan nefes kesici Carabao Kupası dördüncü tur mücadelesinden yalnızca üç gün sonra Manchester City ile Brighton & Hove Albion, kritik Premier League puanları için Etihad Stadyumu'nda yeniden karşı karşıya geliyor.

Manchester City - Brighton & Hove Albion: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 9
Etihad Stadium

72 saat sonra: City ve Brighton, büyük önem taşıyan rövanşta Etihad'da karşı karşıya

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Manchester City, zorlu bir haftanın sonunda iki kulüp için de büyük önem taşıyan Premier League maçında Brighton & Hove Albion'ı Etihad Stadyumu'nda ağırlıyor.

Enzo Maresca'nın ekibi, Fabian Hurzeler'in çalıştırdığı Brighton'la çarşamba günü de karşılaştı. Carabao Cup'ta 2-2 biten maçın ardından penaltılarda rakibini güçlükle geçti. Konuk ekibin sürpriz bir sonuca ne kadar yaklaştığı düşünüldüğünde, 4-3 biten penaltı atışlarıyla gelen bu galibiyetin endişeleri gidermesi zor.

City, Premier League'de istikrarsız bir performans sergiliyor. Kupa maçından önce Aston Villa'ya 2-1 yenildi. AEK Atina karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik galibiyet moral verse de Maresca'nın ekibi, tüm kulvarlardaki son beş maçında on gol yedi.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Premier League'de üçüncü sırada bulunan Brighton, bu sezon ligin hücumda en tehlikeli takımlarından biri olarak Etihad'a geliyor. Ekim ayında Crystal Palace'ı 5-0 yenmesi, Hurzeler'in kurduğu kadronun kalitesini gösterdi. Diego Gomez ise hafta içindeki maç programında dikkatle yönetilen sürelerinin ardından tamamen dinlenmiş hissettiğini ve takıma katkı vermeye hazır olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Brighton, pazar günü Anfield'da 2-0 kaybetti. Ancak bu yenilgi, formda bir Liverpool karşısında geldi ve Brighton'ın bu sezon beklentilerin çok üzerinde seyreden genel performansına gölge düşürmedi.

Kupa maçında Geronimo Rulli'nin oynamasının ardından Gianluigi Donnarumma, City'nin kalesine geri dönüyor. Hafta içi dinlendirilen Erling Haaland'ın da hücum hattının en ilerisinde görev yapması bekleniyor. Maresca, yalnızca birkaç gün önce aynı rakip karşısında iki kez geriye düşüp geri dönme karakteri gösteren takımından yine güçlü bir karşılık bekleyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
M.City crest
M.City
MCI
Diziliş
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
M.City

İlk 11

Brighton & Hove Albion

Teknik direktör

  • E. Maresca
  • F. Hurzeler

Form durumu

MCI

MCI - Form

PSG
K2-4
IPS
K3-2
AEK
K5-1
AVL
K2-1
BHA
K2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
BHA

BHA - Form

KZA
K4-0
CRY
K5-0
JAB
B0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

M.CityÇizimBrighton & Hove Albion
1
2
2
Lig Kupası
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M.City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
8701209+1121
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
K
K
K
K
B
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
K
K
K
B
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
B
K
B
K
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
B
B
K
B
K
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
K
K
K
K
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
K
K
B
K
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
B
K
B
K
B
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
B
K
B
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
B
K
K
K
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
K
K
K
K
B
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
K
K
B
K
B
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
K
K
K
B
B
16
M. UnitedM. UnitedMUN
81431013-37
K
B
B
B
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
K
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
B
K
K
K
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme



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