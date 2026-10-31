Manchester City, bu sezon Premier Lig'de Etihad Stadyumu'nda ilk kez puan kaybetti. Enzo Maresca'nın takımı, Brighton & Hove Albion'a 0-1 mağlup oldu. Bart Verbruggen, yaptığı başarılı kurtarışlarla başrol oynadı. Böylece The Seagulls, hafta içinde penaltılarla bir üst tura yükselen City'ye karşı EFL Kupası'nda yaşadığı elenişin rövanşını aldı.

City, maçın başında ağır bir darbe aldı. Henüz 11. dakika dolmadan sağ kanattan gelen etkili orta Maxim De Cuyper'i buldu. Belçikalı oyuncu, çevresini iyi görerek topu Yassin Ayari'ye aktardı. Ayari de topu ağlara gönderdi: 0-1.

Geriye düşen City, uzun süre iyi oynayan Brighton'ı zorlayacak kadar etkili olamadı. Gole en çok Iliman Ndiaye yaklaştı ancak Senegalli oyuncunun kafa vuruşu Verbruggen'in koruduğu kalenin yanından auta gitti.

City ikinci yarıya umutlu başladı ancak De Cuyper'in şutu üstten auta gidince 0-2 geriye düşmekten kurtuldu. City'nin yanıtında Ndiaye'nin vuruşu, Verbruggen'in refleksle yaptığı müdahalenin ardından direğe çarptı.

Brighton giderek daha fazla geriye çekilmek zorunda kaldı ve kalesinde daha çok pozisyon gördü. Ancak Verbruggen geçit vermedi. Hollanda millî takımının oyuncusu, Matheus Nunes'in beraberlik golünü bulmasını da güzel bir refleksle engelledi.

Son bölümde oyunun görüntüsü pek değişmedi. City, etkisiz oyununa rağmen fırsatlar yarattı. Ndiaye'nin Verbruggen'e şans tanımaması gerekirdi ancak arka direkteki vuruşunu yan ağlara gönderdi.

Maresca, gol bulabilmek için Phil Foden'ı da oyuna aldı. Verbruggen, Abdukodir Khusanov'un şutunu da bir başka refleksle kurtardı. Maçın son anlarında O'Reilly ve Jérémy Doku da sahanın yıldızı olan kaleciyi geçemedi. Brighton, aldığı üç puanla Premier Lig'de üçüncü sıraya yükseldi.