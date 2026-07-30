Pep sonrası dönem, 23 Ağustos Pazar günü resmen başlıyor. Enzo Maresca, Manchester City'yi sezonun Bournemouth'a karşı oynanacak ilk Premier League maçında Etihad Stadyumu'nda sahaya çıkaracak ve siz de biletinizi bugün alarak tribündeki yerinizi alabilirsiniz.

Tek rota değişikliğine giden sadece Manchester City değil. Marco Rose, Bournemouth'ta görevi devralırken, Andoni Iraola da yeni Liverpool teknik direktörü olmak için kuzeye taşındı.

Bournemouth ile oynamak, Manchester City taraftarlarına acı hatıraları geri getirecek. Zira iki takımın mayısta Vitality Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldığı maç, City'nin Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanma hayallerini sona erdirmişti. Ancak City, kendi sahasında rakibine karşı üstün bir performans sergiledi ve Etihad'da Bournemouth'a karşı oynadığı son üç maçı toplamda 12-3'lük skorla kazandı.

Biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Manchester City-Bournemouth maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City-Bournemouth Premier League maçı ne zaman?

Manchester City, 23 Ağustos Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Bournemouth'u konuk edecek. Maçın başlama saati BST ile 14.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City-Bournemouth Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden kulübe devreder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City-Bournemouth Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat tribün koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletini satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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