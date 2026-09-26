Manchester City başkanı sessizliğini bozdu ve resmi açıklamayla yanıt verdi: "Onlara fırsat vermeyeceğiz"

Manchester City yönetim kurulu başkanı Halid El Mübarek, cumartesi günü kulüp taraftarlarına bir mesaj göndererek, kulübe yöneltilen Premier Lig mali kuralları ihlaline ilişkin suçlamalarla ilgili yasal sürecin devam ettiğini teyit etti ve yönetimin kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Manchester City, "The Athletic" gazetesinin yayımladığı ve kulübün kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünde mali ihlallerden suçlu bulunduğunu öne süren bilgilere yanıt olarak resmi bir açıklama yaptı.

El Mübarek şunları söyledi: "Aileme söylediğim şey şu: Premier Lig süreci henüz sona ermedi ve kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ve azmimiz hâlâ sarsılmaz durumda."

Kulüp başkanı, yasal sürecin gizliliğinin davanın ayrıntılarını tam olarak tartışmasına engel olduğunu belirterek, konuyla ilgili Manchester City'nin 2023 ve 2025 yıllarında yayımlanan önceki açıklamalarına başvurulması çağrısında bulundu.

El Mübarek, taraftarları rahatlatmaya çalışarak, kulübün davanın çevresindeki karışıklık olarak nitelendirdiği durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Zorlukları birlikte aştık ve onların üstesinden geldik. Birçokları hâlâ kulübümüzün yürüyüşünü engellemeye çalışıyor. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."

Manchester City başkanı mesajını, kulübün yoluna devam etmeyi hedeflediğini vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Bu milli aranın ardından bizi harika günler bekliyor."