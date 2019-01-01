Manchester City Başkanı: Manchester City'i dikkat dağıtmak için kullanıyorlar

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, kulübe yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

Khaldoon Al Mubarak, özellikle yakın zamanda Başkanı Javier Tebas'ın kulübe yönelik yaptığı eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde La Liga Başkanı Tebas, 'nin petrol parasıyla yönetildiğini, devlet desteği aldığını, futbolu mahvettiğini ve futbolculara gereksiz bir şekilde yüklü paralar ödedikleri için piyasayı karıştırdıklarını ifade etmişti.

Bunun üzerine Al Mubarak, kötü yönetilen kulüplerin Manchester City'i dikkat dağıtma taktiği olarak kullandığını savundu. Aynı zamanda yapılan eleştirilerin kıskançlık ve hasetten doğduğunu dile getirdi.

Al Mubarak'ın açıklamaları şu şekilde:

“Piyasayı nasıl çarpıttığımızdan mı bahsediyor? Bu açıklamada ironik olan bir ikiyüzlülük var. Birincisi, İspanyol ligine bir bakalım, oyuncu transferlerinde rekor fiyatları ilk ne zaman gördük? Yani, bu akımı ilk kim başlattı? Luis Figo ve Zinedine Zidane'ı hatırlayın. Bu rekor transferler hangi ligde oldu? Bay Tebas, ligin tarihine ve yıllar içinde yaşanan bozulmalara dönüp bakmalı."

"Bir de bizim transferlerimize bakın. Tüm zamanların en büyük 10 transferinde bizden 1 tane bile oyuncu yok. O yüzden bu eleştirileri ciddiye almıyorum. Gerçeklere dayandığı sürece her türlü tartışmaya açığım ancak böyle üstü kapalı sözler ve teoriler için vaktim yok."

"Başarılı oldukça kıskananlar ve gözü kalanlar olacak, bu oyunun bir parçası. Bir kulüp, futbolda öncü olursa diğerleri neler yaparlar bilirsiniz. Dünyanın en pahalı kalecisini, golcüsünü ya da defansını almadık. Bize bunlarla geldiklerinde dönün de gerçeklere bir bakın diyorum. Kötü yönetilen diğer kulüpler, Manchester City'i dikkat dağıtma aracı olarak kullanıyor ve ben, buna izin vermeyeceğim."

Son olarak Manchester City'nin Avrupa'dan men alıp almayacağı sorulduğunda Al Mubarak, "Bu durumdan rahatsız değilim. Karar verecek kurul, kararlarını ve sorgulamalarını gerçeklere dayandırarak yaptığı sürece her türlü saygı duyacağız." cevabını verdi.