Manchester City, Barcelona ve Borussia Dortmund formaları da giyen savunma oyuncusu Sergio Gomez'i transfer etti

Premier Lig'in son şampiyonu Oleksandr Zinchenko'nun ayrılığıyla oluşan boşluğu genç İspanyolla doldurdu.

Manchester City, Anderlecht'in İspanyol sol beki Sergio Gomez'i 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Oleksandr Zinchenko'yu 35 milyon euro bonservisle Arsenal'a satan City bir süredir sol bek pozisyonuna takviye arayışındaydı.

City, 21 yaşındaki oyuncu için lk etapta Anderlecht'e 13 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada yer alan bonuslar ise açıklanmadı.

Sergio Gomez kimdir?

Alt yaş gruplarında İspanya milli takımını temsil eden Gomez'in imza attıktan sonra City'nin La Liga'daki kardeş kulübü Girona'ya kiralanması bekleniyordu.

Fakat Pep Guardiola, Gomez'i kadroda tutmayı tercih etti.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 26495 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

20% 11-20

42% 21-30

21% 31-40

11% 41+ 26495 Oylar

Kariyerine Barcelona altyapısı La Masia'da ofansif orta saha oyuncusu olarak başlayan Gomez, 2018'de 3 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer oldu.

İki sezon Huesca'ya kiralanan Gomez ardından City'nin eski kaptanı Vincent Kompany'nin yönettiği Anderlecht'e gitti. 2021/22 sezonunu 15 asistle tamamlayan Gomez, Anderlecht'te Yılın Oyuncusu seçildi.

Gomez transferinin detayları

Dört yıllık sözleşmeye imza atan genç futbolcu 2025/26 sezonunun sonuna dek Manchester City forması giyecek.

Gomez geçen sezon Ferran Torres'in taşıdığı, kulüp efsanesi David Silva'yla özdeşleşmiş 31 numaralı formayı giyecek.

Gomez 21 numara ve Silva'yla arasındaki bağı şöyle açıkladı:

"Kardeşim okul gezisi için Londra'ya gittiğinde bana David Silva forması almasını istemiştim. O dönem ben de 21 numaralı formayı giyiyordum."

"Favori oyuncularımdan biriydi, çünkü çocukken onunla aynı pozisyonda oynuyordum. Hikayesi olan o formayı hala saklıyorum."

Manchester City

Rüyası gerçek oldu

"City, İngiltere'nin en iyi takımı. Dünyanın en iyi teknik direktörü olan Pep Guardiola'yla çalışma ve kendimi geliştirme şansı bulacağım."

"Bu kulübün bir parçası olmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi. Her genç oyuncunun arzulayacağı bir şey."

"City'nin son yıllarda kaldırdığı kupaların sayısı muazzam. Pep idaresinde Avrupa'nın en keyif veren futbolunu oynuyorlar. Pep ve ekibinin rehberliği özel bir deneyim olacak."