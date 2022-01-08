Premier Lig'de 11 maçlık galibiyet serisiyle en yakın rakibi Chelsea'nin 10 puan önünde liderliğini sürdüren Manchester City, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

El Nacional'de yer alan habere göre Ferran Torres'i Barceona'ya satan City, şimdi gözünü Katalan devinin genç yıldızı Gavi'ye dikti.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla kısa sürede hem Barcelona'nın hem de İspanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmayı başaran Gavi'nin kontratındaki 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanmayı planlayan İngiliz devinin bu transfer için genç yıldızı ikna etmesi yeterli olacak.

İspanya A Milli Takımı'nda oynuyor

Bu sezon Barcelona formasıyla toplam 23 maça çıkan Gavi, bu karşılaşmalarda bir gol atarken üç de asist yapmıştı.

İspanya U17 Milli Takımı'nda forma giyerken, Barcelona'da A takımda süre bulmasının ardından Luis Enrique tarafından A Milli Takıma da davet edilen Gavi, Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçta oynadı.

Futbol dünyasında önümüzdeki 20 yılın en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Gavi, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

City'de bu pozisyonda görev yapan Fernandinho'nun Mayıs ayında 37 yaşına girecek olması Pep Guardiola'nın takımına yönelik bu iddiayı güçlendiriyor.

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