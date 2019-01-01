Manchester City - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Atalanta'yı ağırlıyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 'nin konuğu İtalyan ekibi .

Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Manchester City, ilk iki maçında kalesinde gol görmeden beş gol atarak altı puan topladı.

Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ise 'ya iyi bir başlangıç yapsa da tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından puan çıkaramadı.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada İsrailli hakem Orel Grinfeld düdük çalacak.

Manchester City - Atalanta maçı hangi kanalda?

Manchester City ve Atalanta takımlarını karşı karşıya getirecek kritik karşılaşma 22 Ekim Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.

Haberin devamı aşağıda

Karşılaşma beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Manchester City - Atalanta maçının muhtemel 11'leri

Manchester City XI: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Mahrez, Sterling, Aguero.

Atalanta XI: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens, Malinovskiy, Gomez, Muriel.