Premier Lig - Premier Lig Etihad Stadium

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgiler dahil olmak üzere, burada size en kapsamlı şekilde sunuyor.

Manchester City - Aston Villa yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Hollanda'da maç Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu Premier League maçı için yayın seçeneklerini ve TV kanalını bulabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester City'de Pep Guardiola, kalede Gianluigi Donnarumma, savunmada Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes ve Nico O'Reilly'den oluşan bir kadro ve forvet Erling Haaland'ın arkasında Jeremy Doku, Rodrigo Hernández, Mateo Kovačić, Bernardo Silva ve Antoine Semenyo'dan oluşan bir hücum hattı kuruyor. Ev sahibi takımda herhangi bir sakatlık veya ceza bildirildi. Aston Villa'da Alysson Edward ve Boubacar Kamara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Emery'nin, kaleci Damián Martínez, Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres ve Ezri Konsa'dan oluşan bir savunma hattı ve Youri Tielemans, Victor Lindelöf, Emiliano Buendía, Morgan Rogers ve John McGinn'den oluşan bir orta saha ile Ollie Watkins'i forvet olarak sahaya süreceği tahmin ediliyor. Maçın başlamasına yakın bir zamanda değişiklik olursa, bu bölüm güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar 44 B. Kamara

Son dönemdeki performans

Manchester City, son beş maçında değişken ancak genel olarak olumlu bir performans sergiledi. Takım, Premier League'de Crystal Palace'ı 3-0 ve Brentford'u 3-0 yenerek üç galibiyet elde etti, ancak iki kez de berabere kaldı. En son sonuç, AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kalmak oldu, ancak Mayıs ayı başlarında Everton ile 3-3 berabere kalması, savunmadaki zayıflığı ortaya koydu. Beş maçta City on gol attı ve beş gol yedi.

Aston Villa ise etkileyici bir seri yakaladı. Emery'nin takımı son beş maçın üçünü kazandı; bunlardan en dikkat çekici olanları, Liverpool'a karşı 4-2'lik galibiyet ve Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a karşı 4-0'lık zaferdi. En son maç, Avrupa Ligi'nde Freiburg'a karşı 3-0'lık deplasman galibiyeti, takımın mükemmel formunu teyit etti. Villa bu dönemde sadece bir kez, Tottenham Hotspur'a 1-2 yenilerek mağlup oldu ve Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma Ekim 2025'te gerçekleşti ve Aston Villa, Premier League'de Manchester City'yi evinde 1-0 mağlup etti. Son beş Premier League karşılaşmasına bakıldığında, durum oldukça dengeli: her iki kulüp de iki kez galip geldi, ancak City, Nisan 2024'te evinde 4-1'lik bir galibiyetle en net zaferini elde etti. Villa, Aralık 2024'te de kendi sahasında 2-1'lik bir galibiyetle üç puan aldı, bu da son yıllarda iki takım arasındaki dengelerin oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında Manchester City ikinci sırada yer alırken, Aston Villa dördüncü sırada bulunuyor. Her iki kulüp de sezonu, nihai sıralamayı doğrudan etkileyebilecek bir maçla kapatacak.