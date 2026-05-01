Manchester City, 24 Mayıs Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırlayacak; bu maç, şampiyonluk yarışının son haftasında heyecan dolu bir hesaplaşma vaat ediyor.

Manchester City şu anda Premier Lig'de 2. sırada yer alırken, Aston Villa 5. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürecekken, Cityzens lider Arsenal'in sadece üç puan gerisinde ve bir maç eksiği var.

GOAL, Manchester City - Aston Villa maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Premier League'de Manchester City - Aston Villa maçı ne zaman oynanacak?

Manchester City - Aston Villa Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Son dakika biletleri arıyorsanız, taraftarlar genellikle StubHub gibi ikinci el satış platformlarından bilet satın almayı tercih ediyor.





Manchester City - Aston Villa maçından ne beklemeli?

Manchester City, lig lideri Arsenal'i yakalamak için sezonun son maçına giriyor. Pep Guardiola'nın takımı, sezonun son bölümünde en iyi formunu yakaladı ve kısa süre önce Arsenal ile puan eşitliğini sağladı.

Ancak Aston Villa, bu şampiyonluk yarışında sadece seyirci kalmaktan çok uzak. Unai Emery'nin takımı bu sezon en istikrarlı performans gösteren takımlardan biri oldu ve şu anda ilk dörtte yer almak için Liverpool ve Manchester United ile kıyasıya bir mücadele içinde.

Dünyanın gözü, bir kez daha Altın Ayakkabı'yı kovalayan ve ilk maçtaki sessiz performansının ardından gol sayısını artırmak için can atan Erling Haaland'da olacak.

Villa için ise Ollie Watkins, City savunmasının her türlü tedirginliğini değerlendirebilecek, kontratakta en büyük tehdit olmaya devam ediyor.

Manchester City - Aston Villa Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; manzarası iyi olan koltuklar genellikle daha yüksek fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar





Sakatlıklar ve cezalı oyuncular: 44 B. Kamara





