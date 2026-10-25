Enzo Maresca, Manchester City'nin Aston Villa karşısında orta sahada zorlanmasının ardından devre arasında yaptığı sert oyuncu değişikliklerini savundu. Teknik direktör, City erken dakikalarda geriye düşmesinin ardından Ayyoub Bouaddi yerine Phil Foden'ı oyuna alma kararının taktik gerekçesini açıkladı.

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Maresca yine acımasız davrandı

Manchester City, Maresca döneminde nadiren geriye düştü. Ancak takım geriye düştüğünde teknik direktör her seferinde acımasız kararlar aldı. Manchester City, cumartesi günü erken bir gol yedikten sonra Aston Villa karşısında iyi tepki verdi. Iliman Ndiaye beraberliğe çok yaklaştı ancak forvet oyuncusunun şutunda top direğe takıldı.

Maçı çevirmek isteyen Maresca, devre arasında iki oyuncu değişikliği yaptı. Rayan Cherki, son dönemdeki Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain karşısında olduğu gibi yine devre arasında oyundan alındı.

Bouaddi yerine Foden tercih edildi

Maresca, orta sahayı sağlamlaştırmak için Bouaddi’yi oyuna almak yerine yedek kulübesindeki Foden’ı tercih etti. Hafta içindeki maçta hat-trick yapmasına rağmen Foden’ın ilk 11’de yer almaması şaşkınlık yaratmıştı. Maçın ardından bu tercihleri sorulan Maresca, taktiksel değişikliklerini savundu. Manchester City’nin oyunun gidişatını değiştirmeyi başardığı son Avrupa maçını örnek gösterdi.

Maresca gazetecilere, “PSG karşısında durumun biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Bugün teknik kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Rayan çıktı, Phil oyuna girdi,” dedi.

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City orta saha mücadelesini kaybetti

Yaratıcı bir orta saha oyuncusunun oyuna girmesi, City’nin o günkü temel sorununu çözemedi. Maçın temposu yükseldi, oyun iki kale arasında gidip gelmeye başladı ve orta sahada geniş boşluklar oluştu. Elliot Anderson ve Enzo Fernandez, daha önce Manchester United ve Liverpool karşısında kusursuz bir orta saha ortaklığı kurmuştu. Ancak PSG maçında olduğu gibi Villa karşısında da kritik ikili mücadeleleri kaybettiler.

Bouaddi’yi yedek kulübesinde bırakmasına rağmen Maresca, oyuncunun yakında önemli süreler alacağını belirterek şunları söyledi: “Ayyoub’un bize yardımcı olacağından şüphem yok. Bugün Enzo ve Elliot ikisi de çok iyi oynadı. Önümüzde çok fazla maç var ve Ayyoub da süre alacak.”

Sıradaki sınav Brighton’a karşı

Maçlar üst üste gelmeye devam ederken Maresca’nın orta sahadaki doğru dengeyi hızla bulması gerekecek. Teknik direktör, Anderson ve Fernandez’dan oluşan yerleşik ikiliyi rotasyona sokup sokmayacağına karar vermeli. Manchester City, ligden uzaklaşıp ülke kupasındaki maçına hazırlanıyor. Takım, çarşamba günü Carabao Kupası dördüncü turunda Brighton’la karşılaşacak.