Manchester City - Arsenal maçına bilet nasıl alınır: Premier Lig bilet fiyatları, 19 Nisan maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Manchester City, 19 Nisan Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Arsenal'i ağırlayacak; bu maç, Premier Lig şampiyonluğunu belirleyecek kritik bir karşılaşma olacağa benziyor.

Manchester City şu anda Premier Lig'de 2. sırada yer alırken, Arsenal zirvede 9 puanlık bir farkla 1. sırada bulunuyor. Ancak Cityzens'in elinde, bu farkı azaltabilecek çok önemli bir maç var.

GOAL, Manchester City - Arsenal maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Premier League'de Manchester City - Arsenal maçı ne zaman?

Manchester City - Arsenal Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilen tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Manchester City - Arsenal maçından ne beklemeli?

2025/26 sezonunda sadece birkaç maç kalmışken, bu karşılaşma Premier League şampiyonluğunun kaderini belirleyecek maç olarak görülüyor.

Arsenal, sezonun büyük bir bölümünde liderliği elinde tuttu, ancak Pep Guardiola'nın Manchester City'si geleneksel bahar formunu yakaladı. City, puan tablosunda geride olsa da, 22 Mart'ta Wembley'de Gunners'ı 2-0 yenerek EFL Kupası'nı kaldırmış olması nedeniyle bu karşılaşmaya büyük bir psikolojik avantajla giriyor.

21 Eylül'de oynanan sezonun ilk lig karşılaşması, Emirates Stadyumu'nda nefes kesen bir 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve bu maç, iki takımın da ilk adım atmaya niyetli olmadığını kanıtladı. Jurrien Timber'in liderlik ettiği Arsenal'in sağlam savunması, bir kez daha Altın Ayakkabı yarışının zirvesinde yer alan, durmak bilmeyen Erling Haaland tarafından sonuna kadar sınanacak. Bu arada, City'nin orta sahası, önceki lig karşılaşmasında 93. dakikada attığı beraberlik golüyle sezonun en önemli anlarından birine imza atan Gabriel Martinelli'nin sezon sonundaki muhteşem performansıyla başa çıkmak zorunda kalacak.

Manchester City - Arsenal Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

2025/26 Premier Lig kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Aralığı Biletler Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 £ 1.073 £ - 2.050 £ Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 £ 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ - 860 £ Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 £ 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - TBC £ Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1.030 £ Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ - 811 £ Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ - 660 £ Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1.620 £ Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

