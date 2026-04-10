Manchester City - Arsenal maçına bilet nasıl alınır: Premier Lig bilet fiyatları, 19 Nisan maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Manchester City ile Arsenal arasındaki Premier Lig maçı için bilet satın alma rehberi ve maç programı bilgileri

Manchester City, 19 Nisan Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Arsenal'i ağırlayacak; bu maç, Premier Lig şampiyonluğunu belirleyecek kritik bir karşılaşma olacağa benziyor.

Manchester City şu anda Premier Lig'de 2. sırada yer alırken, Arsenal zirvede 9 puanlık bir farkla 1. sırada bulunuyor. Ancak Cityzens'in elinde, bu farkı azaltabilecek çok önemli bir maç var.

GOAL, Manchester City - Arsenal maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Premier League'de Manchester City - Arsenal maçı ne zaman?

Manchester City - Arsenal Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilen tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

  1. Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Manchester City - Arsenal maçından ne beklemeli?

2025/26 sezonunda sadece birkaç maç kalmışken, bu karşılaşma Premier League şampiyonluğunun kaderini belirleyecek maç olarak görülüyor. 

Arsenal, sezonun büyük bir bölümünde liderliği elinde tuttu, ancak Pep Guardiola'nın Manchester City'si geleneksel bahar formunu yakaladı. City, puan tablosunda geride olsa da, 22 Mart'ta Wembley'de Gunners'ı 2-0 yenerek EFL Kupası'nı kaldırmış olması nedeniyle bu karşılaşmaya büyük bir psikolojik avantajla giriyor.

21 Eylül'de oynanan sezonun ilk lig karşılaşması, Emirates Stadyumu'nda nefes kesen bir 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve bu maç, iki takımın da ilk adım atmaya niyetli olmadığını kanıtladı. Jurrien Timber'in liderlik ettiği Arsenal'in sağlam savunması, bir kez daha Altın Ayakkabı yarışının zirvesinde yer alan, durmak bilmeyen Erling Haaland tarafından sonuna kadar sınanacak. Bu arada, City'nin orta sahası, önceki lig karşılaşmasında 93. dakikada attığı beraberlik golüyle sezonun en önemli anlarından birine imza atan Gabriel Martinelli'nin sezon sonundaki muhteşem performansıyla başa çıkmak zorunda kalacak.

Manchester City - Arsenal Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Muhtemel kadro

  • P. Guardiola

  • M. Arteta

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

2025/26 Premier Lig kulüpleri bilet fiyatlarına göre

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet AralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,00 £1.073 £ - 2.050 £Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00 £495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00 £595 £ - 860 £Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00 £455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - TBC £Bilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1.030 £Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ - 811 £Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ - 660 £Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1.620 £Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Bilet bilgileri

