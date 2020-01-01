Manchester City - Arsenal maçı ertelendi

Bugün oynanması planlanan Manchester City - Arsenal karşılaşması koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe alındı.

Premier Lig'in 30. haftasında ile bugün TSİ 22:30'da karşı karşıya gelecekti.

Ancak müsabakanın koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Gerekçe olarak Arsenal futbolcularından bazılarının Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis ile görüşmeleri gösterildi.

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Arsenal ile Olympiakos 27 Şubat'ta UEFA maçında karşı karşıya gelmiş, Marinakis'e ise geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulmuştu.

52 yaşındaki Yunan iş insanı yaptığı açıklamada "Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum" ifadelerini kullanmıştı.