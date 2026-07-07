Manchester City, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu yeniden şekillendirmek için sakin ama hesaplı adımlarla çalışmaya devam ediyor. Gelecek için transfer anlaşmaları imzalamaktan eski yetenekleri geri kazanmaya, takviye edilmesi gereken pozisyonlar için planlar yapmaktan ayrılma ihtimali yüksek olan uzun bir oyuncu listesine kadar, eski İngiltere şampiyonu, yeni projesinin ana hatlarını ortaya koyan olaylarla dolu yoğun bir hafta geçirdi.

Manchester City, Elliot Anderson’ı kadrosuna katmak için Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığını duyurdu; ancak 23 yaşındaki oyuncunun şu anda İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda olması nedeniyle, iki kulüp de anlaşmanın tamamlandığını teyit eden kısa açıklamalarla yetindi. Oyuncunun Manchester'a varışının ardından kulübün daha ayrıntılı bir resmi açıklama yapması bekleniyor.

Aynı zamanda City, 2022 yılında Sheffield Wednesday'e transfer olan eski akademi kalecisi Pierce Charles'ı geri getirmek için harekete geçti. 20 yaşındaki kaleci, birçok büyük kulübün ilgisini çeken James Trafford'un ayrılması durumunda, A takımın ikinci kalecisi olarak değerlendiriliyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Manchester City ayrıca Leicester City'den gelen 16 yaşındaki İngiliz yetenek Jeremy Monga'yı transfer etme yarışında Arsenal'i geride bırakmayı başardı. Arsenal, transferi tamamlamaya en yakın kulüp olsa da, City son anda güçlü bir hamle yaparak 10 milyon sterlin peşinat ve 2,5 milyon sterlin tutarında teşvik ve primler ödemek üzere anlaştı.

Ayrıca bu hafta, genç kaleci Ollie Watmough'un Stokeport'a kiralık olarak transferi gerçekleşti; kulüp, Ağustos başında Hong Kong ve Güney Kore'de düzenlenecek hazırlık turuna katılmak üzere onu tekrar kadroya çağırmayı planlıyor. James Trafford’un İngiltere milli takımı görevleri nedeniyle hazırlık turuna katılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda, City kaleci pozisyonunda ek seçenekler yaratmak istiyor; Watemow ise kampın bitiminde Stockport’a geri dönecek.

Manchester City, Munga’nın A Takım için hazır olduğunu düşünüyor mu?

Şu anki cevap: Hayır. Kulüp, onu transfer etmek için 10 milyon sterlinlik bir ön ödeme yapmış olsa da, bu rakam daha çok City’nin onun yeteneğine ve gelecekteki potansiyeline duyduğu güveni yansıtıyor; şu anda A takımda düzenli olarak forma giymeye hazır olduğunu göstermiyor.

Munga, yerel kupa müsabakalarında birkaç dakika süre alabilir, ancak bu aşamada düzenli olarak forma giymesi sürpriz olacaktır. Manchester City yaz transfer döneminde çok sayıda oyuncusuyla yollarını ayırırsa, ayrılanların hepsini yeni transferlerle telafi etmesi beklenmez; bunun yerine, gerektiğinde eksiklikleri gidermek için bazı genç yeteneklere şans verecektir.

Kulüp, yeni sezon için kadrosunda yeterli derinliği korumayı hedefliyor ve takım bir sakatlık kriziyle karşı karşıya kalırsa Monga bu fırsatlardan yararlanabilir; ancak şu an için beklenebilecek en fazla şey budur.

Hedef pozisyonlar ve oyuncular hangileri?

"The Athletic"e göre, Manchester City Faslı milli oyuncu Ayoub Bouadi'yi kadrosuna katmaya büyük ilgi gösteriyor; ancak kulüp yönetimi, transferi tamamlamak için en uygun yöntemi hâlâ değerlendiriyor.

Ortaya atılan senaryolar arasında, oyuncuyu transfer edip ardından tekrar Lille’e kiralamak ya da onu doğrudan A takıma katarak uygun bir rol vermek yer alıyor; bu rol, sağ bek pozisyonunda oynatılmasını da içerebilir.

Ayrıca City, Chelsea’li Malo Justo’yu da takip etmeye devam ediyor. Justo, kulüp içinde büyük beğeni topluyor; ancak transferi için istenen bedel, City yönetimi için oldukça yüksek. Bu durum, piyasada mevcut alternatiflerin sınırlı olmasına rağmen, yönetimi başka seçenekler aramaya itebilir.

Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular kimler?

Transfer dönemi, Bernardo Silva ve John Stones'un ayrılışıyla başladı; Nathan Aké ise Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. "The Athletic"in haberine göre, Mateo Kovacic de takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

James Trafford, birçok kulübün ilgisini çekiyor; Real Madrid ise Rubén Díaz’ı kadrosuna katmak için ilgi gösterdi. Ayrıca, Ocak 2025’te takıma katılan Nico González ve Omar Marmoush da takımdan ayrılabilir.

Tijani Raynders'ın geleceği de belirsizliğini koruyor, ancak Enzo Maresca'nın teknik direktör olarak atanması, onun geleceğiyle ilgili bazı durumları değiştirebilir.

Safinio da ayrılma ihtimali yüksek isimler arasında yer alıyor ve bu durum, mevcut transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncu sayısını 10'a çıkarabilir. Ayrıca Calvin Phillips ve Jack Grealish, uygun teklifler gelmesi durumunda satılık oyuncular listesinde yer almaya devam ediyor; kulübün bu oyuncuların yerine doğrudan yedekler transfer etmek zorunda kalması gerekmiyor.

Rodri ise şu ana kadar Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalamadı ve sözleşmesinin yakın zamanda yenileneceğine dair bir işaret yok. Bu yaz ayrılma seçenekleri sınırlı görünse de, kulüp yönetimi, onun takımda kalmasına büyük önem verse de, ayrılma olasılığının tamamen göz ardı edilemeyeceğinin farkında.