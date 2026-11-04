Manchester City, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde büyük mücadele sonunda galibiyete ulaştı. Almanya deplasmanında RB Leipzig hiç de rakibinden aşağı kalmadı ancak İngiliz ekibi çok daha etkiliydi. Erling Braut Haaland'ın son dakikalarda attığı galibiyet golüyle üç puanı Etihad'a götürdü: 2-3. City, dört maç sonunda dokuz puana ulaştı; Leipzig'in ise Feyenoord'un da aralarında bulunduğu takımlar gibi üç puanı var.

Maçın ilk ciddi fırsatı Rayan Cherki'den geldi. Oyun kurucu, Enzo Fernández'in harika pasının ardından şutunu çekti ancak top Doğu Alman ekibinin kalesinin az farkla yanından geçti.

City kalecisi Gianluigi Donnarumma, Antonio Nusa'nın sert şutunu hatalı karşılayınca talihsiz bir gol yeme tehlikesi yaşadı. Topun kalesinin üstüne düşmesiyle derin bir nefes aldı.

Bu pozisyon Leipzig'e güven verdi. Teknik direktör Martin Demichelis'in takımı, Christoph Baumgartner'in uzaktan sert şutuyla bir kez daha öne geçmeye çok yaklaştı. Savunmada da iyi bir performans sergileyen Leipzig karşısında City, Alman ekibinin savunmasını aşmakta büyük güçlük çekti.

City'nin Red Bull Arena'da üstünlüğü bir kendi kalesine golle ele geçirmesi de bu açıdan dikkat çekiciydi. Fernández'in derinlemesine pası ceza sahasının sol tarafına ulaştı. Nico O’Reilly'nin bekletmeden yaptığı ortada Castello Lukeba, açıklanması güç bir hamleyle topu kendi kalesine gönderdi.

Leipzig geriye düşmeyi hak etmiyordu. Baumgartner'in sert şutunda güzel bir uzanışla gole izin vermeyen Donnarumma, ev sahibi ekibi bir kez daha durdurdu. Ancak hemen ardından Leipzig aradığı golü buldu. Donnarumma, Ridle Baku'nun orta yapmasını bekliyordu. Bunu fark eden Baku, İtalyan kaleciyi yakın köşeden tamamen hazırlıksız yakaladı: 1-1.

Alman ekibi, eski Hollanda U21 milli oyuncusu Ezechiel Banzuzi ile 2-1'e de çok yaklaştı ancak şutu direğin yanlış tarafından, santimetrelerle dışarı çıktı. Keyifli geçen ikinci yarıda City, kaçan bu fırsatın bedelini kısa sürede ödetti. Fernández, Iliman Ndiaye'nin pasında düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Ancak City bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. İlk yarının açık ara en iyi oyuncusu olan Nusa, Christopher Nkunku'nun pasında sol ayağıyla topu çaresiz kalan Donnarumma'nın uzak köşesine gönderdi. Yine de son sözü City söyledi. Haaland, Elliott Anderson'ın ortasını arka direkte kayarak tamamladı: 2-3.