Premier Lig'in son şampiyonu, "Küme düşen takımdan kaleci alınmaz" klişesini yıkmaya hazırlanıyor.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Manchester City, kadrosunu Bundesliga'ya veda eden Arminia Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Ederson'a yeni bir alternatif arayan Pep Guardiola'nın takımı Bielefeld'in lige veda etmesiyle beraber serbest kalan 29 yaşındaki kaleciyi bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

Manchester City'nin şu anki yedek kalecisi Zack Steffen, Ederson'un ardında ikinci tercih gibi görünürken, Kasım ayında takımıyla 2025'e dek sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ortega ise Bielefeld'in Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselmesinde önemli bir rol oynarken, Bundesliga'da geçen iki sezonda da değerini katlamayı ve dikkatleri çekmeyi başardı.

Topla oldukça iyi

Pep Guardiola'nın oldukça önemsediği kalecilerin geriden oyun kurulumuna katkısı konusunda Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olan Ortega, topla oldukça rahat ve soğukkanlı. Bir dönem Manuel Neuer'e alternatif olarak Bayern Münih'in de gündemine gelen Ortega şu anda serbest oyuncu havuzundaki en değerli kalecilerden biri olarak öne çıkmış durumda.

City geçtiğimiz günlerde bonservisini elinde bulundurduğu İrlandalı milli kaleci Gavin Bazunu'nu 12 milyon sterlin karşılığında Southampton'a satmıştı. Takımın mevcut üçüncü kalecisi Scott Carson, 12 aylık yeni bir sözleşmeye imzasını atarken, takımın tartışmasız 1 numarası olan Ederson ise Eylül 2021'de kendisini 2026'ya dek City'ye bağlayan imzayı atmıştı.

Daha fazla okuma