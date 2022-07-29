Teknoloji, Manchester City'nin geçen sezonun son maçlarında zaten deneniyordu.

Yeni sezonun gelmesiyle birlikte kulüpler yeni formalar, sokak giyimi ve antrenman kıyafetlerinin yanı sıra hediyelik eşya ürünleri ve yenilikçi mağazacılık ürünlerini piyasaya sürüyor.

Bu anlamda Manchester City, akıllı bir atkı üreterek takım ürünlerine yeni bir soluk getirdi.

Bu atkı; kalp atış hızını, vücut ısısını ve duygusal tepkileri ölçüyor.

Taraftarların iniş çıkışlarını ve oyunun onları sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak da nasıl etkilediğini ölçmek için oluşturuldu.

Atkı, Octagon ajansı tarafından kulübün teknoloji ortağı Cisco ile birlikte yapıldı. Gerekli verileri anonim olarak da olsa toplamak için boynun etrafına yerleştirilmiş bir 'EmotiBit' biyosensörü kullanıyor.

Test edildi

Teknoloji, Manchester City'nin geçen sezonun son maçlarında zaten deneniyordu.

Altı City taraftarı, yeni teknolojiyi test etmek için bir pilot programa katılmaya davet edildi. Maçın 90 dakikasında 120'den fazla veri toplandı.

Ayrıca atkı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kardeş kulüp New York City'nin taraftarlarına da sunulacak.

Manchester City'den açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "100 yılı aşkın bir süredir atkı, futbol camiasının nihai sembolü olmuştur" dedi.

İnişleri ve çıkışları görüyor. Taraftarların kanını, terini ve gözyaşlarını her hafta ve her hafta yakalıyor.

"Şimdi, ortağımız Cisco ile birlikte, bu iniş ve çıkışları ölçmemize ve dünyanın güzel oyununun kalbindeki duyguyu daha iyi anlamamıza olanak tanıyan atkıda yenilikçi bir yükseltmeyi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz."