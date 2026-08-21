Manchester City - AFC Bournemouth: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City ile AFC Bournemouth, 23 Ağustos 2026'da saat 13.00 GMT'de (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Getty Images

Manchester'da Premier League açılışı

Manchester City, 2026/27 Premier League sezonuna Etihad Stadyumu'nda AFC Bournemouth'u ağırlayarak başlayacak. Community Shield'da zorlu bir öğleden sonranın ardından City, taraftarı önünde otoritesini hemen ortaya koymayı ve yeni lig sezonuna enerjik bir tonla girmeyi hedefliyor. Bournemouth için ise 1. hafta kapsamında Manchester deplasmanına gitmek, üst düzey bir rakibe karşı çok sert bir açılış sınavı anlamına geliyor.

Getty Images

City'nin sıfırlanması: Community Shield hayal kırıklığını geride bırakmak

Enzo Maresca'nın takımı, 16 Ağustos'ta Cardiff'teki Principality Stadium'da Arsenal'e karşı FA Community Shield'da alınan 3-0'lık yenilginin ardından Premier League açılışına hızlı bir tepki vermek amacıyla çıkıyor. Topa sahip olma konusunda zaman zaman üstünlük kurulsa da savunmada yapılan erken hatalar ve kaçan fırsatlar pahalıya mal oldu; Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Ødegaard'ın golleri Arsenal'e sonucu getirdi. Erling Haaland, Phil Foden ve yeni gelen isimler gibi kilit figürlerin hızla uyum yakalaması beklenirken City, kendi sahasına döndüğünde bitiriciliğini ve savunma disiplinini keskinleştirmeyi amaçlıyor.

Getty Images

Bournemouth'un City'yi şaşırtma sınavı

AFC Bournemouth, sıkı savunma organizasyonu ve hızlı kontrataklarla City'nin düzenini bozma niyetiyle Etihad Stadyumu'na gidiyor. Bournemouth, geçen sezonun son bölümünde üst düzey takımları zorlamadaki becerisini göstermiş, Mayıs 2026'da Vitality Stadium'da Eli Junior Kroupi'nin golüyle City karşısında dramatik bir 1-1'lik beraberlik almıştı; Erling Haaland ise uzatma dakikalarında eşitliği sağlamıştı. Bournemouth, sezonun açılış gününde City'nin baskı yapısını kırmaya çalışırken büyük ölçüde bu dirence yaslanacak.

İkili rekabet geçmişi: Baskın tabloya rağmen son maçlar yakın geçti

Tarihsel olarak Manchester City bu eşleşmede ezici bir üstünlük kurdu ve Bournemouth ile Premier League karşılaşmalarında yenilmezlik serisi yakaladı. Ancak son buluşmalar daha çekişmeli geçti; Mayıs 2026'daki 1-1'lik lig beraberliğinin yanı sıra City, 2025'in başlarında zorlu geçen FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth'u 2-1'le kıl payı geçti. City, sahasındaki güçlü standardını sürdürmek isterken Bournemouth da Etihad'daki ilk Premier League galibiyetini tarihine yazdırmak için mücadele edecek.

Tahmini ilk 11'ler

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Mateo Kovačić; Antoine Semenyo, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland

AFC Bournemouth: Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Rayan, Eli Junior Kroupi, Marcus Tavernier; Evanilson

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester City maça önemli sayıda eksikle çıkıyor. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku ve Matheus Nunes'in tamamı forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Maresca'nın bu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11'i bulunmuyor ve güncellemelerin başlama saatine daha yakın gelmesi bekleniyor.

Bournemouth'ta Marco Rose için forma giyemeyecek oyuncu listesi daha da uzun. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams ve Julian Araujo'nun tamamı sakatlık nedeniyle kadro dışında. Ryan Christie de cezası nedeniyle yok. City'de olduğu gibi maç öncesinde doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 bulunmuyor.

Form durumu

Manchester City'nin son beş maçlık sonuçları karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarının ikisini kazandılar; Atletico Madrid'i 3-1 mağlup ettiler ve tur kapsamında K-League All Stars'ı da 3-1 yendiler. Inter ile berabere kalmaları ve son hazırlık maçlarında yenilmeleri bir yana, en dikkat çekici sonuç pazar günü Arsenal'in onları Community Shield'da 3-0 yenmesi oldu. Son resmi lig maçları ise mayısta Aston Villa deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgiyle sona erdi.

Bournemouth'un sezon öncesi karnesi, beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet gösteriyor. Öne çıkan sonuç, Genoa karşısında alınan 10-1'lik farklı galibiyet oldu, ancak o rakibin seviyesi buna göre değerlendirilmek zorunda. Ayrıca deplasmanda Augsburg'u 5-2, St. Pauli'yi 4-1 yendiler; ardından Real Betis ile 2-2 berabere kaldılar ve son olarak Mainz 05'e 2-1 kaybettiler. Rose'un takımı bu beş karşılaşmada 20 gol atarken sekiz gol yedi.

İkili rekabette durum

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Vitality Stadium'da 1-1 sona erdi; bu Premier League maçı City'nin deplasmanda rahat bir galibiyet almasını engelledi. Ondan önce City, önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı; bunlar arasında Kasım 2025'te sahasında aldığı 3-1'lik galibiyet ve Mayıs 2025'te Etihad'da elde ettiği 3-1'lik zafer de yer alıyordu. Bournemouth'un son beş ikili rekabet maçındaki tek galibiyeti, Kasım 2024'te sahasında ligde aldığı 2-1'lik galibiyet oldu.