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Çeviri:

Manchester City - AFC Bournemouth Premier League maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

M.City - AFC Bournemouth
Premier Lig
M.City
AFC Bournemouth

Premier League'de Manchester City ile AFC Bournemouth arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Community Shield'dan çıkarılan dersleri, son form durumunu, ikili rekabetteki geçmiş karşılaşmaları ve Etihad Stadyumu'ndaki bu sezon açılışı mücadelesi öncesindeki ana hikâyeleri ele alıyoruz.

Manchester City - AFC Bournemouth: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 1
Etihad Stadium

Manchester City ile AFC Bournemouth, 23 Ağustos 2026'da TSİ 16.00'da başlayacak (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images

Manchester'da Premier League açılışı

Manchester City, 2026/27 Premier League sezonuna Etihad Stadyumu'nda AFC Bournemouth'u ağırlayarak başlayacak. Community Shield'da zorlu bir öğleden sonranın ardından City, iç saha taraftarı önünde otoritesini hemen ortaya koymayı ve yeni lig sezonuna enerjik bir tonla girmeyi hedefleyecek. Bournemouth için ise 1. hafta kapsamında Manchester deplasmanı, üst düzey bir rakibe karşı sert bir açılış sınavı anlamına geliyor.

FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYGetty Images

City'nin yeniden başlangıcı: Community Shield hayal kırıklığını geride bırakmak

Enzo Maresca'nın ekibi, 16 Ağustos'ta Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Arsenal'e FA Community Shield'da 3-0 mağlup olduktan sonra Premier League açılışına hızlı bir reaksiyon arayışıyla çıkıyor. Topa sahip olma konusunda zaman zaman üstünlük kurmasına rağmen, savunmada erken verilen açıklar ve kaçan fırsatlar pahalıya mal oldu; Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Ødegaard'ın golleri sonucu Arsenal lehine belirledi. Erling Haaland, Phil Foden ve yeni gelen isimler gibi kilit figürlerin hızla uyum sağlaması beklenirken, City evine dönüşünde bitiriciliğini ve savunma disiplinini keskinleştirmeyi amaçlıyor.

Real Betis Balompie v AFC Bournemouth - Pre-Season FriendlyGetty Images

Bournemouth'un City'yi şaşırtma sınavı

AFC Bournemouth, Etihad Stadyumu'na City'nin düzenini sıkı savunma organizasyonu ve hızlı kontra ataklarla bozma niyetiyle gidiyor. Bournemouth, geçen sezonun son bölümünde üst düzey takımları zorlayabildiğini göstermiş, Mayıs 2026'da Vitality Stadyumu'nda Eli Junior Kroupi'nin golüyle City ile dramatik bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı; Erling Haaland ise uzatma dakikalarında eşitliği sağlamıştı. Bournemouth, sezonun açılış gününde City'nin pres yapısını kırmaya çalışırken bu dirence büyük ölçüde yaslanacak.

İkili rekabet geçmişi: Baskın bir tablo, son dönemde ise yakın geçen maçlar

Tarihsel olarak Manchester City, Bournemouth'a karşı Premier League karşılaşmalarında yenilmezlik serisi yakalayarak bu eşleşmede ezici bir üstünlük kurdu. Ancak son buluşmalar daha çekişmeli geçti; Mayıs 2026'daki 1-1'lik lig beraberliğinin yanı sıra City, 2025'in başlarında zorlu geçen FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth'u 2-1'le kıl payı geçti. City, iç sahadaki baskın standardını korumak isterken, Bournemouth ise Etihad'daki ilk Premier League galibiyetini tarihi bir sonuçla almaya çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs AFC Bournemouth Muhtemel kadrolar

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M.City
MCI
Diziliş
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Teknik direktör

  • E. Maresca

Manchester City, maça önemli sayıda eksikle giriyor. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku ve Matheus Nunes'in tamamı forma giyemeyecek isimler arasında gösteriliyor. Maresca'nın şu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11'i yok ve maç saati yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor.

Bournemouth'ta ise Marco Rose için forma giyemeyecek oyuncu listesi daha da uzun. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams ve Julian Araujo'nun tamamı sakatlık nedeniyle sidelined durumda. Ryan Christie de cezası nedeniyle yok. City'de olduğu gibi, maç öncesinde tahmini ilk 11 de doğrulanmış değil.

Form durumu

MCI

MCI - Form

AVL
K1-2
INT
K1-1
KLA
K1-3
ATM
K3-1
ARS
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BOU

BOU - Form

FCP
K4-1
FCA
K2-5
GEN
K10-1
BET
B2-2
M05
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
22/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Manchester City'nin son beş sonucu karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarının ikisini kazanan ekip, Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti ve tur kapsamında K-League All Stars'ı da 3-1 yendi. Inter karşısındaki beraberlik ve son hazırlık maçındaki yenilgiyi bir kenara bırakınca, en dikkat çekici sonuç pazar günü Arsenal'in Community Shield'da onları 3-0 yenmesi oldu. Takımın ligdeki son rekabetçi maçı ise mayısta Aston Villa deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle sona erdi.

Bournemouth'un sezon öncesi karnesi, beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet gösteriyor. En dikkat çekici sonuç, Genoa karşısında alınan 10-1'lik farklı galibiyetti, ancak bu rakibin seviyesi buna göre değerlendirilmelidir. Ekip ayrıca deplasmanda Augsburg'u 5-2, St. Pauli'yi ise 4-1 mağlup etti; ardından Real Betis ile 2-2 berabere kaldı ve son olarak Mainz 05'e 2-1 kaybetti. Rose'un ekibi bu beş karşılaşmada 20 gol attı ve sekiz gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

M.CityÇizimAFC Bournemouth
3
1
1
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
MS
FA Kupası
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Vitality Stadyumu'nda 1-1 sona erdi; bu Premier League maçı City'nin deplasmanda rahat bir galibiyet almasını engelledi. Ondan önce City, önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı; bunlar arasında Kasım 2025'te iç sahada alınan 3-1'lik galibiyet ve Mayıs 2025'te Etihad'daki 3-1'lik zafer de vardı. Bournemouth'un son beş ikili rekabet maçındaki tek galibiyeti ise Kasım 2024'te ligde iç sahada aldığı 2-1'lik galibiyet oldu.

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