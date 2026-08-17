Manchester City - AFC Bournemouth: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City ile AFC Bournemouth, 23 Ağustos 2026'da TSİ 16.00'da başlayacak (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

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Manchester'da Premier League açılışı

Manchester City, 2026/27 Premier League sezonuna Etihad Stadyumu'nda AFC Bournemouth'u ağırlayarak başlayacak. Community Shield'da zorlu bir öğleden sonranın ardından City, iç saha taraftarı önünde otoritesini hemen ortaya koymayı ve yeni lig sezonuna enerjik bir tonla girmeyi hedefleyecek. Bournemouth için ise 1. hafta kapsamında Manchester deplasmanı, üst düzey bir rakibe karşı sert bir açılış sınavı anlamına geliyor.

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City'nin yeniden başlangıcı: Community Shield hayal kırıklığını geride bırakmak

Enzo Maresca'nın ekibi, 16 Ağustos'ta Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Arsenal'e FA Community Shield'da 3-0 mağlup olduktan sonra Premier League açılışına hızlı bir reaksiyon arayışıyla çıkıyor. Topa sahip olma konusunda zaman zaman üstünlük kurmasına rağmen, savunmada erken verilen açıklar ve kaçan fırsatlar pahalıya mal oldu; Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Ødegaard'ın golleri sonucu Arsenal lehine belirledi. Erling Haaland, Phil Foden ve yeni gelen isimler gibi kilit figürlerin hızla uyum sağlaması beklenirken, City evine dönüşünde bitiriciliğini ve savunma disiplinini keskinleştirmeyi amaçlıyor.

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Bournemouth'un City'yi şaşırtma sınavı

AFC Bournemouth, Etihad Stadyumu'na City'nin düzenini sıkı savunma organizasyonu ve hızlı kontra ataklarla bozma niyetiyle gidiyor. Bournemouth, geçen sezonun son bölümünde üst düzey takımları zorlayabildiğini göstermiş, Mayıs 2026'da Vitality Stadyumu'nda Eli Junior Kroupi'nin golüyle City ile dramatik bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı; Erling Haaland ise uzatma dakikalarında eşitliği sağlamıştı. Bournemouth, sezonun açılış gününde City'nin pres yapısını kırmaya çalışırken bu dirence büyük ölçüde yaslanacak.

İkili rekabet geçmişi: Baskın bir tablo, son dönemde ise yakın geçen maçlar

Tarihsel olarak Manchester City, Bournemouth'a karşı Premier League karşılaşmalarında yenilmezlik serisi yakalayarak bu eşleşmede ezici bir üstünlük kurdu. Ancak son buluşmalar daha çekişmeli geçti; Mayıs 2026'daki 1-1'lik lig beraberliğinin yanı sıra City, 2025'in başlarında zorlu geçen FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth'u 2-1'le kıl payı geçti. City, iç sahadaki baskın standardını korumak isterken, Bournemouth ise Etihad'daki ilk Premier League galibiyetini tarihi bir sonuçla almaya çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester City, maça önemli sayıda eksikle giriyor. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku ve Matheus Nunes'in tamamı forma giyemeyecek isimler arasında gösteriliyor. Maresca'nın şu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11'i yok ve maç saati yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor.

Bournemouth'ta ise Marco Rose için forma giyemeyecek oyuncu listesi daha da uzun. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams ve Julian Araujo'nun tamamı sakatlık nedeniyle sidelined durumda. Ryan Christie de cezası nedeniyle yok. City'de olduğu gibi, maç öncesinde tahmini ilk 11 de doğrulanmış değil.

Form durumu

Manchester City'nin son beş sonucu karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarının ikisini kazanan ekip, Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti ve tur kapsamında K-League All Stars'ı da 3-1 yendi. Inter karşısındaki beraberlik ve son hazırlık maçındaki yenilgiyi bir kenara bırakınca, en dikkat çekici sonuç pazar günü Arsenal'in Community Shield'da onları 3-0 yenmesi oldu. Takımın ligdeki son rekabetçi maçı ise mayısta Aston Villa deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle sona erdi.

Bournemouth'un sezon öncesi karnesi, beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet gösteriyor. En dikkat çekici sonuç, Genoa karşısında alınan 10-1'lik farklı galibiyetti, ancak bu rakibin seviyesi buna göre değerlendirilmelidir. Ekip ayrıca deplasmanda Augsburg'u 5-2, St. Pauli'yi ise 4-1 mağlup etti; ardından Real Betis ile 2-2 berabere kaldı ve son olarak Mainz 05'e 2-1 kaybetti. Rose'un ekibi bu beş karşılaşmada 20 gol attı ve sekiz gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Vitality Stadyumu'nda 1-1 sona erdi; bu Premier League maçı City'nin deplasmanda rahat bir galibiyet almasını engelledi. Ondan önce City, önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı; bunlar arasında Kasım 2025'te iç sahada alınan 3-1'lik galibiyet ve Mayıs 2025'te Etihad'daki 3-1'lik zafer de vardı. Bournemouth'un son beş ikili rekabet maçındaki tek galibiyeti ise Kasım 2024'te ligde iç sahada aldığı 2-1'lik galibiyet oldu.