Manchester City, 75 milyon euro'luk transferi Erling Haaland'ı resmen açıkladı

Manchester City, Haaland'ı Norveç'te Molde ile parladığından beri ilerlemesini birkaç yıldır izliyordu.

Manchester City, Borussia Dortmund'dan uzun zamandır beklenen transferi Erling Haaland'ı açıkladı.

Premier Lig şampiyonu, Mayıs ayında dünya futbolunun en heyecan veren forvetlerinden birinin takıma katılacağını doğrulamıştı.

Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih, 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmekle ilgilenen Avrupa kulüpleri arasındaydı ancak Norveçli golcü, City ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Haaland ne söyledi?

Norveçli milli futbolcu, kulübe katıldığından beri ilk röportajını verdi ve Menajer Pep Guardiola ile çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.

Haaland, 2008-09 Man City formasını giydiği ve kanepede oturduğu bir fotoğrafı yeni formasıyla tekrar canlandırdı.

"Bu benim ve ailem için gurur verici bir gün. Man City'yi her zaman izledim ve son sezonlarda bunu yapmayı çok sevdim" dedi.

"Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil, heyecan verici ve benim gibi bir oyuncu için mükemmel olan birçok şans yaratıyorlar.

"Bu kadroda çok fazla birinci sınıf oyuncu var ve Pep tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum.

"Gol atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Bbunu burada yapabileceğimden eminim. Bu benim için harika bir hamle ve sezona başlamak için sabırsızlanıyorum.”

City'den açıklama

Manchester City, Haaland'ı Norveç'te Molde ile parladığından beri ilerlemesini birkaç yıldır izliyor.

Futbol direktörü Txiki Begiristain, "Erling, bir forvette istediğimiz her şeye sahip ve bu kadroda ve bu sistemde başarılı olacağından eminiz." dedi.

"Yükselişi dikkat çekici, ancak hala sadece 21 yaşında. En iyi yılları onun önünde ve Pep ile daha da iyi çalışabileceğinden eminiz.

"Bu kulübümüz için çok heyecan verici bir transfer ve eminim taraftarlarımız Erling'in bu takımdaki performansını izlemekten keyif alacaklardır."

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