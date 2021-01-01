Manchester City 3-0 Tottenham | Jose Mourinho'ya bir darbe de Pep Guardiola ve İlkay Gündoğan'dan

Premier Lig'de Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. İlkay Gündoğan iki gol attı.

Premier Lig'de haftanın, belki de sezonun en merakla beklenen buluşmalarından biri gerçekleşti.

İki eski rakip Pep Guardiola ve Jose Mourinho'nun takımları Manchester City ve Tottenham, Etihad'da karşı karşıya geldi.

Kilidi çözen gol bir penaltıdan geldi. Bu sezon kaçan penaltılarla gündeme gelen Manchester City, 23 . dakikada bir penaltı kazandı ve bu dakikalarda sahada ilginç anlar yaşandı. Hafta içinde Pep Guardiola'nın "Ederson penaltı atabilir" demecinin de etkisiyle, Brezilyalı kaleci penaltı kararının ardından rakip ceza sahasına doğru yöneldi ama takım arkadaşı Bernardo Silva tarafından durdulurdu. Atışı kullanan Rodri ise hata yapmayarak takımını öne geçirdi. İspanyol oyuncu bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye İlkay Gündoğan çıktı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren başarılı orta saha, 50 ve 66. dakikalarda fileleri havalandırarak skoru belirledi. İlkay'ın ikinci golünde asisti yapan ise kaleci Ederson oldu. İlkay bu sezon attığı 11 golle, takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Just enjoying the moment... 💙🎱 pic.twitter.com/YvGdsjo9cg — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 13, 2021

Karşılaştıkları son iki maçta rakibine 2-0'lık skorlarla yenilen Pep Guardiola, bu sefer Jose Mourinho'dan rövanşı almış oldu.

3-0 sona eren maçın ardından Manchester City 53 puanla zirvenin tadını çıkarmaya devam etti. Tottenham ise 36 puanda kaldı.

Ligde oynadığı son 15 maçında yenilmeyen ve bunların 12'sinde kalesini gole kapatan Manchester City, hafta içinde Everton'a konuk olacak.

Son beş lig maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Tottenham, ise hafta sonunda Londra'nın bir diğer takımı West Ham United ile karşılaşacak ama öncesinde UEFA Avrupa Ligi sınavında Wolfsberger'in rakibi olacak.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: