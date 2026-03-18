Manchester City 2026 biletleri nasıl alınır: Carabao Kupası Finali, Şampiyonlar Ligi, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir eleme turunun ardından tarihi dörtlü kupayı kazanma hedefleri sona ermiş olsa da, Pep Guardiola'nın takımı ligde üçlü kupayı kazanma yarışında hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor.

Manchester City'nin 2025/26 sezonundaki maçları

Tarih ve Saat (GMT) Maç Yarışma Biletler 22 Mart Pazar, 16:30 vs Arsenal (N) Carabao Kupası Finali Bilet 4 Nisan Cumartesi, 12:45 Liverpool'a karşı (E) Premier Lig Bilet 12 Nisan Pazar, 16:30 Chelsea deplasmanı (D) Premier Lig Bilet 19 Nisan Pazar, 16:30 Arsenal'e karşı (E) Premier Lig Bilet 26 Nisan Pazar, 14:00 Burnley deplasmanı (D) Premier Lig Bilet 2 Mayıs Cumartesi, 15:00* Everton deplasmanı (D) Premier Lig Bilet 9 Mayıs Cumartesi, 15:00* Brentford'a karşı (E) Premier Lig Bilet 17 Mayıs Pazar, 15:00* Bournemouth deplasmanı (D) Premier Lig Bilet 24 Mayıs Pazar, 16:00 Aston Villa ile (E) Premier Lig (Son Hafta) Biletler

*Not: Crystal Palace ile oynanacak iç saha maçı (başlangıçta 21 Mart olarak planlanmıştı), Carabao Kupası Finali nedeniyle ertelenmesi üzerine şu anda tarihi henüz belirlenmemiştir. Mayıs ayı maçlarının tarihleri, televizyon yayın programının nihai kararına bağlıdır.

Manchester City 2025/26 biletleri nasıl satın alınır?

Getty Images

Manchester City biletleri satışa çıktı ve şu anda satın alınabilir. Bu sezon Etihad Stadyumu'nda bilet almayı uman taraftarlar, Manchester City'nin resmi bilet portalından koltuklarını satın alabilirler. Bu web sitesi, bu sezon Manchester City'nin ev sahibi maçları için resmi ilk el satıcısıdır.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine Ardından, genellikle önceki satın alımlardan elde edilen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine Son olarak, "Genel Satış" döneminde halka

Ayrıca StubHub gibi ikincil bilet satıcıları aracılığıyla da Manchester City etkinlikleri için bilet rezervasyonu yapabilirsiniz.

Manchester City sezon biletleri nasıl satın alınır?

Manchester City sezon bileti, Premier League sezonu boyunca Etihad Stadyumu'ndaki tüm iç saha maçlarına katılabilmenizi garanti eden tek yoldur. Bu bilet, size ayrılmış bir koltuk ve tüm maçları tribünden izleme imkanı sunar.

Ancak 2025-26 sezonu başlamış olduğundan, mevcut sezon için Manchester City sezon biletleri artık satışta değildir. Gelecek sezonlar için sezon bileti satın almak isteyen taraftarlar, yeni gelişmeler için kulübün resmi bilet portalını takip etmelidir.

Ayrıca, sezonluk bilet satın almak isteyen taraftarların mevcut bir kulüp üyesi olması da gerekir. Üyelikler şu anda City'nin resmi bilet portalı üzerinden alınabilmektedir, bu nedenle gelecek sezon için sezonluk bilet almayı garantilemek için tereddüt etmeyin.

Manchester City deplasman biletlerini nasıl satın alabilirim?

Manchester City deplasman biletlerini, tıpkı iç saha maçları için olduğu gibi kulübün resmi web sitesinden satın alabilirsiniz. Ancak bunun için yine de City üyeliğine ihtiyacınız olacaktır.

Rakip takımın kulüp web sitesinden de bilet satın alabilirsiniz, ancak muhtemelen orada da üye olmanız gerekecektir.

Etihad Stadyumu'na gitmenin en iyi yolu nedir?

Etihad Stadyumu'na gitmenin en iyi yolu toplu taşıma araçlarını kullanmaktır. Otobüs hizmetleri ve Metrolink, stadyuma kolay ulaşım imkanı sunar.

İkincisi, Manchester Piccadilly istasyonundan şehir merkezinden Etihad Campus durağına ve komşu Ashton'dan seferler düzenlemektedir. Piccadilly'den yolculuk süresi 10 dakikadan azdır ve maç günlerinde tramvaylar saatte beş sefer yapacaktır.

Ancak, Etihad Campus durağının her iki yanındaki Holt Town ve Velopark Metrolink durakları en az bir saat boyunca kapalı olacaktır, bu nedenle lütfen bunu göz önünde bulundurun. Park yeri de rezerve edilebilir, ancak bunun önceden yapılması gerekir ve yerler sınırlıdır.