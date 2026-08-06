Manchester City, Pep Guardiola'nın 10 yıllık görev süresinin Arsenal'ın ardından ligi ikinci sırada tamamlayan kulüpte FA Cup ve EFL Cup dublesiyle yumuşayan sona ermesinin ardından, Pep Guardiola'nın yerini alan Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme giriyor. GOAL, Etihad Stadyumu'nda bilet kapmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip.
Manchester City'nin 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Bilet
|Paz 23 Ağu 2026, 14:00
|Manchester City - Bournemouth
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 29 Ağu 2026, 15:00
|Crystal Palace - Manchester City
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 5 Eyl 2026, 15:00
|Manchester City - Coventry City
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 12 Eyl 2026, 15:00
|Manchester United - Manchester City
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 19 Eyl 2026, 15:00
|Manchester City - Sunderland
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 10 Eki 2026, 15:00
|Liverpool - Manchester City
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 17 Eki 2026, 15:00
|Manchester City - Ipswich Town
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 24 Eki 2026, 15:00
|Aston Villa - Manchester City
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 31 Eki 2026, 15:00
|Manchester City - Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 7 Kas 2026, 15:00
|Nottingham Forest - Manchester City
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 21 Kas 2026, 15:00
|Manchester City - Fulham
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 28 Kas 2026, 15:00
|Arsenal - Manchester City
|Emirates Stadyumu (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 2 Ara 2026, 20:00
|Manchester City - Leeds United
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 5 Ara 2026, 15:00
|Brentford - Manchester City
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 12 Ara 2026, 15:00
|Manchester City - Chelsea
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 19 Ara 2026, 15:00
|Manchester City - Hull City
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 26 Ara 2026, 15:00
|Newcastle United - Manchester City
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 30 Ara 2026, 20:00
|Everton - Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 2 Oca 2027, 15:00
|Manchester City - Tottenham Hotspur
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Çar 6 Oca 2027, 20:00
|Leeds United - Manchester City
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 16 Oca 2027, 15:00
|Manchester City - Nottingham Forest
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 23 Oca 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Manchester City
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 30 Oca 2027, 15:00
|Manchester City - Arsenal
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 6 Şub 2027, 15:00
|Fulham - Manchester City
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 10 Şub 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur - Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 20 Şub 2027, 15:00
|Manchester City - Newcastle United
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 27 Şub 2027, 15:00
|Hull City - Manchester City
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 3 Mar 2027, 20:00
|Manchester City - Everton
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 13 Mar 2027, 15:00
|Coventry City - Manchester City
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 20 Mar 2027, 15:00
|Manchester City - Manchester United
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 10 Nis 2027, 15:00
|Bournemouth - Manchester City
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 17 Nis 2027, 15:00
|Manchester City - Crystal Palace
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 24 Nis 2027, 15:00
|Chelsea - Manchester City
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 1 May 2027, 15:00
|Manchester City - Brentford
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 8 May 2027, 15:00
|Manchester City - Liverpool
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 15 May 2027, 15:00
|Ipswich Town - Manchester City
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Paz 23 May 2027, 15:00
|Manchester City - Aston Villa
|Etihad Stadyumu (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Paz 30 May 2027, 16:00
|Sunderland - Manchester City
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
Manchester City biletleri nasıl alınır?
İç saha biletlerinin birinci el satıcısı olan Manchester City'nin resmi bilet portalı üzerinden satın alın. Kulüpler biletleri üç aşamada dağıtır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre üyelere ve son olarak Genel Satış'ta halka. Ayrıca StubHub gibi ikinci el satıcılar üzerinden de rezervasyon yapabilirsiniz.
Manchester City kombine biletleri nasıl alınır?
Kombine biletler her iç saha maçına katılmanın tek garantili yoludur, ancak şu anda yeni alıcılar için mevcut değildir. Güncellemeler için resmi bilet portalını takip edin ve yeniden satışa çıktığında satın alabilmek için kulüp üyesi olmanız gerektiğini unutmayın.
Manchester City deplasman biletlerini nasıl alabilirim?
İç saha maçlarında olduğu gibi, City üyeliği gerektiren kulübün resmi internet sitesi üzerinden satın alın. Rakip kulübün internet sitesini de deneyebilirsiniz, ancak burada da genellikle üyelik gerekir.
Etihad Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
Aslen 2002 Commonwealth Games için inşa edilen Etihad Stadyumu'nda 2003'ten beri oynayan Manchester City'nin mevcut kapasitesi 55.097 ve bu da onu Premier League'in daha büyük statlarından biri yapıyor.
Oraya ulaşmanın en iyi yolu toplu taşıma kullanmaktır. Metrolink, Manchester Piccadilly'den Etihad Campus durağına 10 dakikadan kısa sürede gider ve maç günlerinde saatte beş kez tramvay çalışır. Komşu Holt Town ve Velopark durakları, maçın bitiş düdüğünden sonra en az bir saat kapalı kalır. Otopark önceden rezerve edilebilir, ancak alan sınırlıdır.