18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
Book Manchester City Tickets

Çeviri:

Manchester City 2026/27 biletleri nasıl alınır: Premier League fikstürü, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M.City
Premier Lig

Manchester City, 2025/26 sezonunun son virajına baskının zirvede olduğu bir dönemde giriyor.

Manchester City, Pep Guardiola'nın 10 yıllık görev süresinin Arsenal'ın ardından ligi ikinci sırada tamamlayan kulüpte FA Cup ve EFL Cup dublesiyle yumuşayan sona ermesinin ardından, Pep Guardiola'nın yerini alan Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme giriyor. GOAL, Etihad Stadyumu'nda bilet kapmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip.

Manchester City biletlerini ayırtın Şimdi satın al

Manchester City'nin 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBilet
Paz 23 Ağu 2026, 14:00Manchester City - BournemouthEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 29 Ağu 2026, 15:00Crystal Palace - Manchester CitySelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 5 Eyl 2026, 15:00Manchester City - Coventry CityEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 12 Eyl 2026, 15:00Manchester United - Manchester CityOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 19 Eyl 2026, 15:00Manchester City - SunderlandEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 10 Eki 2026, 15:00Liverpool - Manchester CityAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 17 Eki 2026, 15:00Manchester City - Ipswich TownEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 24 Eki 2026, 15:00Aston Villa - Manchester CityVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 31 Eki 2026, 15:00Manchester City - Brighton and Hove AlbionEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 7 Kas 2026, 15:00Nottingham Forest - Manchester CityThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 21 Kas 2026, 15:00Manchester City - FulhamEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 28 Kas 2026, 15:00Arsenal - Manchester CityEmirates Stadyumu (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 2 Ara 2026, 20:00Manchester City - Leeds UnitedEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 5 Ara 2026, 15:00Brentford - Manchester CityGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 12 Ara 2026, 15:00Manchester City - ChelseaEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 19 Ara 2026, 15:00Manchester City - Hull CityEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 26 Ara 2026, 15:00Newcastle United - Manchester CitySt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 30 Ara 2026, 20:00Everton - Manchester CityHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 2 Oca 2027, 15:00Manchester City - Tottenham HotspurEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Çar 6 Oca 2027, 20:00Leeds United - Manchester CityElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 16 Oca 2027, 15:00Manchester City - Nottingham ForestEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 23 Oca 2027, 15:00Brighton and Hove Albion - Manchester CityAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 30 Oca 2027, 15:00Manchester City - ArsenalEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 6 Şub 2027, 15:00Fulham - Manchester CityCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 10 Şub 2027, 20:00Tottenham Hotspur - Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 20 Şub 2027, 15:00Manchester City - Newcastle UnitedEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 27 Şub 2027, 15:00Hull City - Manchester CityMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 3 Mar 2027, 20:00Manchester City - EvertonEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 13 Mar 2027, 15:00Coventry City - Manchester CityCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 20 Mar 2027, 15:00Manchester City - Manchester UnitedEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 10 Nis 2027, 15:00Bournemouth - Manchester CityVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 17 Nis 2027, 15:00Manchester City - Crystal PalaceEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 24 Nis 2027, 15:00Chelsea - Manchester CityStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 1 May 2027, 15:00Manchester City - BrentfordEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 8 May 2027, 15:00Manchester City - LiverpoolEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 15 May 2027, 15:00Ipswich Town - Manchester CityPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Paz 23 May 2027, 15:00Manchester City - Aston VillaEtihad Stadyumu (İç saha)Premier LeagueBiletler
Paz 30 May 2027, 16:00Sunderland - Manchester CityStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler

Manchester City biletleri nasıl alınır?

İç saha biletlerinin birinci el satıcısı olan Manchester City'nin resmi bilet portalı üzerinden satın alın. Kulüpler biletleri üç aşamada dağıtır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre üyelere ve son olarak Genel Satış'ta halka. Ayrıca StubHub gibi ikinci el satıcılar üzerinden de rezervasyon yapabilirsiniz.

Manchester City kombine biletleri nasıl alınır?

Kombine biletler her iç saha maçına katılmanın tek garantili yoludur, ancak şu anda yeni alıcılar için mevcut değildir. Güncellemeler için resmi bilet portalını takip edin ve yeniden satışa çıktığında satın alabilmek için kulüp üyesi olmanız gerektiğini unutmayın.

Manchester City deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

İç saha maçlarında olduğu gibi, City üyeliği gerektiren kulübün resmi internet sitesi üzerinden satın alın. Rakip kulübün internet sitesini de deneyebilirsiniz, ancak burada da genellikle üyelik gerekir.

Club Friendlies
M.City crest
M.City
MCI
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Manchester City biletlerini ayırtın Şimdi satın al

Etihad Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Aslen 2002 Commonwealth Games için inşa edilen Etihad Stadyumu'nda 2003'ten beri oynayan Manchester City'nin mevcut kapasitesi 55.097 ve bu da onu Premier League'in daha büyük statlarından biri yapıyor.

Oraya ulaşmanın en iyi yolu toplu taşıma kullanmaktır. Metrolink, Manchester Piccadilly'den Etihad Campus durağına 10 dakikadan kısa sürede gider ve maç günlerinde saatte beş kez tramvay çalışır. Komşu Holt Town ve Velopark durakları, maçın bitiş düdüğünden sonra en az bir saat kapalı kalır. Otopark önceden rezerve edilebilir, ancak alan sınırlıdır.

Manchester City biletlerini ayırtın Şimdi satın al

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin