İngiliz futbolunun yüzyılın davası, en çarpıcı ve en karmaşık perdesine girdi. Manchester City'yi 115 suçlamadan 114'ünde mali ihlal işlemekten mahkûm eden tarihi kararın açıklanmasından saatler sonra, City yeni bir hukuki mücadeleye girdiğini duyurdu; bu mücadele kulübün kaderini önümüzdeki yıla kadar erteleyebilir.

City, cuma günü yaptığı resmî açıklamada, İngiltere Premier Lig'e bağlı bağımsız komisyonun kararına itiraz ederek resmen temyiz başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Böylece, tüm yargı süreçleri tamamlanana kadar İngiltere'de herhangi bir cezanın uygulanmayacağı belirleyici bir aşamaya yönelik geri sayım başlamış oldu.

Peki şimdi ne olacak? Premier Lig'in tahtını sarsan City'nin mahkûmiyet davasında bir sonraki adımlar ve zaman çizelgesi nasıl olacak?

Tamamen yeni ve bağımsız bir yargı kurulu

"Mundo Deportivo"ya göre ilk adım fiilen başladı. Temyiz başvurusunun ardından dava, hem Premier Lig Birliği'nden hem de ilk mahkûmiyet kararını veren bağımsız komisyondan tamamen ayrı ve bağımsız bir temyiz kuruluna taşınacak.

Bu kurul yalnızca üç üyeden oluşuyor; başkanlığını eski bir hâkim yapıyor ve üyelerin tamamı, tam tarafsızlığı güvence altına almak amacıyla Premier Lig yargı komisyonunun bağımsız başkanı tarafından atanıyor.

Manchester City, açıklamasında temyizinin dayanaklarını da ortaya koydu. Temyiz, "hukuki hatalar, uygulanan ilkelerdeki hatalar ve olguların ve delillerin değerlendirilmesindeki hatalar" bulunmasına dayanıyor; kulüp, itirazını destekleyen delillere sahip olduğunu vurguladı.

Bu kurulun görevi yalnızca cezanın gözden geçirilmesiyle sınırlı kalmayacak, kararın tamamını kökünden yeniden inceleyecek.

Belirleyici tarih: Geri sayım başladı

Premier Lig yönetmelikleri net ve katı bir zaman çerçevesi ortaya koyuyor. Kurallara göre temyiz süreçlerinin tamamının, başvuru tarihinden itibaren 12 hafta içinde sonuçlanması gerekiyor.

Duruşmanın kendisinin ise en fazla beş gün sürmesi bekleniyor; duruşmanın bitiminin ardından temyiz kurulunun nihai ve gerekçeli kararını vermesi için 30 günü bulunuyor.

Temyiz başvurusu 1 Ekim'de yapıldığından, hesaplamalar incelemenin 2026 Aralık ayının sonunda tamamlanacağına ve kulübün kaderini belirleyecek nihai kararın 2027 yılının başında açıklanacağına işaret ediyor.

Masadaki üç senaryo

Karar artık yalnızca temyiz kurulunun elinde ve önünde üç senaryo bulunuyor:

Birincisi: Manchester City lehine karar verilmesi; bu, itiraz edilen sonuçların bozulması, 114 ihlalin tamamen geçersiz kılınması ve kulübün güvenli limana dönmesi anlamına geliyor.

İkincisi: Temyizin reddedilmesi ve kulübü tüm suçlamalardan mahkûm eden ilk bağımsız komisyon kararının onanması; bu senaryo, tarihi cezaların önünü açacak.

Üçüncüsü: Kararın değiştirilmesi yoluyla orta yol; yani bazı ihlallerin iptal edilip bazılarının korunması ya da ihlallerin hukuki niteliğinin hafifletilmesi.

Ceza ne zaman açıklanacak?

İngiliz futbol kamuoyunun beklediği en önemli nokta bu. İngiltere'de uygulanan kurallara göre, temyiz süreçleri devam ederken herhangi bir ceza uygulanamıyor.

Premier Lig Birliği süreçleri hızlandırmak istese de kanun açık: Puan silinmesinden küme düşmeye kadar değişebilecek olan nihai ceza, ancak temyiz kurulu nihai kararını aldıktan sonra belirlenecek. Bu da City'nin kaderinin 2027 yılının başından önce belli olmayacağı anlamına geliyor.









Hukuki mücadelenin başlangıcı

Temyiz kurulu Manchester City aleyhine bir karar verir ve ihlalleri onaylarsa, hikâye sportif olarak bu noktada son bulacak; zira turnuva yönetmelikleri, Premier Lig sistemi içindeki başka herhangi bir kurul önünde ikinci bir sportif temyiz başvurusuna izin vermiyor.

Ancak bu, City'nin pes edeceği anlamına gelmiyor; kulüp, sivil yargıya başvurma kapısını açık tuttu. Burada, sürecin adil veya tarafsız olmadığı gerekçesiyle İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunabilir ki bu, kurum içi sportif temyizden tamamen farklı bir hukuki yol.

"Sky Sports" ağının doğruladığına göre, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu kez bir seçenek olmayacak ve kulüp, 2020 yılında Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) uyguladığı iki yıllık Avrupa kupalarına katılım yasağını kaldırmayı başardığı zamanki gibi buraya başvuramayacak; çünkü o dava, Premier Lig sistemine değil, UEFA'nın disiplin sistemine tabiydi.