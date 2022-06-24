Man United'ın yıldızı Bruno Fernandes, antrenmana TV çekimleri nedeniyle geciken takım arkadaşlarına sinirlendi: "S*kimi filme alın"

27 yaşındaki yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına sinirlenmekten kendini alamadı.

Bruno Fernandes, kendisi ve çevresindekiler için yüksek standartlar talep ediyor. Portekizli futbolcu, antrenmana televizyon çekimleri nedeniyle geciken Manchester United'dan takım arkadaşları Fred ve Alex Telles'e “s*kimi filme alın” dedi.

Söz konusu olayın, Brezilyalı defans oyuncusu Telles tarafından O Club Futbol pazarlama ajansıyla bağlantılı olarak çekilen bir videonun parçası olarak kameralara yakalandığı bildirildi.

Profesyonel futbolcuların 'Hayatta Bir Günü'nü takip eden bir çekimde yer aldılar.

Fernandes'in bu kayıtta göze çarpmaması gerekiyordu ancak 27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına sinirlenmekten kendini alamadı.

Ne söylendi?

Klip, sosyal medyada yayınlandıktan sonra viral hale geldi, ancak bir süre sonra geri çekildi.

Videoda Fernandes'in takım arkadaşlarına "Böyle topçu olmayı bırak" diye bağırdığı görülüyor.

“Sen futbol oynamak için buradasın, filme almak için değil” demeye devam ediyor.

Portekizli daha sonra kamera ekibine “S*kimi filme al” diyor.

Fred ve Telles, "Sakin ol seni s*k*k!" diyerek yanıt verdiler.

Bruno Fernandes, kaptan mı olacak?

Video, aynı soyunma odasını paylaşan arkadaşlar arasında eğlenceli bir şaka olarak kabul edilebilirken, sosyal medyadaki birçok kişi bunu Fernandes'in liderlik niteliklerinin bir başka örneği olarak kabul etti.

2020 Ocak transfer döneminde Old Trafford'a geldiğinden beri United'ın zaman zaman kaptanı oldu.

Bu rol, daha kalıcı bir temelde onun olabilir.

Fernandes, bir dizi düşük performans gösteren takım arkadaşının yanı sıra 2021-22 sezonunda 46 maçta 10 gol ve 13 asistle oynadı.

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