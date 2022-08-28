Kevin De Bruyne'ye eğer Coventry City'de oynarsa Red Bull kullanıp Belçika Grand Pix'e katılabileceğine yönelik bir şaka yapıldı.

Belçika Grand Prix'si öncesinde Kevin De Bruyne, Red Bull Racing'in patronu Christian Horner ve Formula 1 dünya şampiyonalarının şu anki lideri Max Verstappen ile bir araya geldi.

De Bruyne ve Verstappen, Belçika Grand Prix'sinden önceki görüşmesinde karşılıklı olarak formalarını değişti.

Manchester City oyun kurucusu, kendi ülkesinde yarış öncesinde takımın konuğu oldu.

De Bruyne'ye nasıl bir şaka yapıldı?

Eski Formula 1 yarışçısı Martin Brundle, De Bruyne'ye "Christian, bu arabalardan birinde size bir şans verecek." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise bunu duyunca araya girerek, "Ama ancak Coventry City için oynarsa!" diyerek bir şaka yaptı.

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İki Fotoğrafla görüşme

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De Bruyne için sırada ne var?

Man City orta sahasının, Crystal Palace karşısında 4-2 kazandıkları galibiyetten sonra dinlenmek için çok az zamanı olacak.

3 Eylül'de Aston Villa ile karşılaşmadan önce, 31 Ağustos'ta Nottingham Forest ile mücadele edecekler.