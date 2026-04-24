Man City, Silva ve Stones'un ardından kulüpte 136 maça çıkan bir oyuncuyla da vedalaşıyor

Manuel Akanji, Manchester City'den kesin olarak ayrılacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İsviçreli oyuncu 15 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olacak.

Akanji, bu sezon İtalyan kulübünde kiralık olarak forma giymişti. Defans oyuncusu mükemmel bir performans sergiledi ve şimdi Inter tarafından kalıcı olarak kadroya katılıyor.

Akanji şu ana kadar neredeyse tüm maçlarda forma giydi. 31 lig maçında sahaya çıkan oyuncu, bu maçlarda iki gol attı.

79 kez İsviçre milli forması giyen Akanji, Etihad Stadyumu'ndan 136 resmi maçın ardından ayrılıyor. Manchester City ile Premier League'i (iki kez), Şampiyonlar Ligi'ni ve FA Cup'ı kazandı.

30 yaşındaki stoper, bu yaz Manchester City'den ayrılan tek oyuncu değil. John Stones ve Bernardo Silva da ayrılacaklarını çoktan açıklamışlardı.