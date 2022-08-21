'Man City scoutları aptal değil' Guardiola, transferlere imza atmadan önce sorduğu kilit soruyu açıklıyor

Guardiola, Etihad Stadyumu'na giriş sürecine dair taktikler verdi. "Bu tip insanlarla çalışıyorum"

Pep Guardiola, Manchester City'deki transferleri onaylamadan önce sorduğu kilit bir soruyu açıkladı.

Lionel Messi'den Robert Lewandowski'ye kadar gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bazılarına bu soru yöneltildi ve şu anda yeni transferi Erling Haaland'ın da kendisinden öncekilerle aynı olmasını sağlamaya çalışıyor.

Guardiola, transfer söz konusu olduğunda bu konuda ısrar ediyor, asıl odak noktası oyuncuların yetenekleri değil, kendilerini bir insan olarak nasıl gördükleri

Guardiola, Manchester City'nin transfer süreci hakkında ne dedi?

Sky Sports'a konuşan Guardiola, yeni transferlerde ne aradığını söyledi: "İyi bir insan olduklarında en sevdiğim oyuncudurlar."

"Beni yanlış anlama, futbolcu olmaları lazım, egolarının yüksek olmaları lazım ama çok yüksek değil. Bu tip insanlarla çalışmayı seviyorum. Bu yüzden yıllar önce öğrendiğim şeylerden biri de bu. Bir oyuncu almaya gittiğimde, kulübün sportif direktörüne 'insan olarak nasıllar?' diye sorarım.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 32616 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 32616 Oylar

"Yetenekler umurumda değil, gerçekten. Çünkü scout departmanı bana iyi oyuncuları gösterecekler. Aptal değiller."

Getty Images

City, bu yaz başka kimlerle sözleşme imzaladı?

City, Haaland'ı 51 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattı ve Guardiola, orta saha saflarına Kalvin Phillips'i de ekledi.

Eski Barcelona defans oyuncusu Sergio Gomez, yedek kaleci Stefan Ortega ile birlikte Etihad Stadyumu'na geldi.

City'nin yaz transferleri bittiği öne sürüldü, ancak Bernardo Silva, Paris Saint-Germain ve Barselona'dan gelen ilgi nedeniyle kulüpten ayrılırsa, City transferlere tekrar göz atmak durumunda kalabilir.